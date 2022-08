Bestsellerautor lässt „Ostfriesensturm“ durch Harpstedt fegen

Von: Jürgen Bohlken

Als Krimiautor extrem erfolgreich: Klaus-Peter Wolf. © Wolfgang Weßling

Harpstedt – Mit Klaus-Peter Wolf gibt sich am Mittwoch, 23. November, 19.30 Uhr, in Harpstedt einer der erfolgreichsten deutschen Autoren die Ehre. Mehr als 13,5 Millionen Exemplare seiner Ostfrieslandkrimis, die es regelmäßig an die Spitze der Bestsellerlisten schaffen, hat er bis dato verkauft. In der Samtgemeindebücherei wird Wolf aus seinem in diesem Jahr erschienenen Roman „Ostfriesensturm“ lesen. Sängerin und Schriftstellerin Bettina Göschl, seine Frau, begleitet ihn mit „Krimisongs“.

Sie liest obendrein am selben Tag ab 15.30 Uhr in der Harpstedter Bücherei für Kinder aus ihrem Buch „Nordseedetektive“, das für die Altersgruppe der Sechs- bis Zehnjährigen empfohlen ist. Mit ihrem Mann lebt die Liedermacherin und Kinderbuchautorin in Norden, der ältesten ostfriesischen Stadt.

Kinderbuchautorin und Liedermacherin: Bettina Göschl. © © Jumbo Verlag

Dort ermittelt auch Ann Kathrin Klaasen, die wichtigste Protagonistin in Wolfs preisgekrönten Ostfrieslandkrimis. Die Hauptkommissarin kommt nicht als total taffe Heldin daher, sondern als Sympathieträgerin, die auch Schwächen hat, Berufliches und Privates nicht immer gut trennt und sich auch schon mal verrennt.

In „Ostfriesensturm“ löst Klaasen ihren 16. Fall: Der Fund einer männlichen Leiche in einer Ferienwohnung auf Wangerooge lassen sie und Kollege Frank Weller aufgrund der Tötungsart zunächst vermuten, das organisierte Verbrechen stecke dahinter. In einem Tierpark geschieht wenig später ein weiterer Mord. Unter Hochdruck durchsucht die Polizei leer stehende Ferienwohnungen, nachdem alle Touristen Ostfriesland verlassen mussten.

Kartenvorverkauf ist angelaufen Unterstützt von der Landessparkasse zu Oldenburg, präsentiert die Samtgemeindebibliothek die beiden Veranstaltungen mit Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl. Karten für die Lesungen am 23. November gibt es bereits in der Bücherei an der Schulstraße sowie bei Schreibwaren Beuke in Harpstedt für drei Euro (Veranstaltung für Kinder) und neun Euro (Abendveranstaltung/Erwachsene).

Wolf fiktionalisiert reale Personen

„Für Ann Kathrin Klaasen und ihr Team beginnt eine Ermittlung unter noch nie dagewesenen Bedingungen“, verheißt der Klappentext. Nicht nur die Schauplätze in Wolfs Krimis gibt es wirklich, sondern auch viele der darin vorkommenden Leute. Zur Arbeitsweise des Autors gehört das Fiktionalisieren realer Personen. „Ich schaue mir die Menschen im Leben an, und meine Figuren sehen dann aus wie sie, heißen wie sie, sprechen so und gehen so an die Probleme heran, wie die realen Menschen es eben tun würden“, hat Wolf mal in einem Interview über seine Arbeitsweise gesagt.

Literarisches Alter Ego erschaffen

Diesmal, in „Ostfriesensturm“, hat er sich in der Figur des Niklas Wewes sogar ein literarisches Alter Ego geschaffen. „Dazu stieg er hinab in die Hölle seiner Kindheit und gab Wewes seine persönliche Geschichte“, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele der Ostfrieslandkrimis sind verfilmt worden. Die Rolle der Ann Kathrin Klaasen wurde anfangs mit Christiane Paul, dann mit Julia Jentsch und zuletzt mit Picco von Groote besetzt.

Weitere Infos unter: klauspeterwolf.de.