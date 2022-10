Doppelbelastung in der Dokumentation setzt Himmelsthür zu

Thore Güldner und Christoph Arlt (von links).

Harpstedt – Während eines Besuchs des Harpstedter Wohnheims der Diakonie Himmelsthür für 25 Menschen mit Assistenzbedarf an der Mullstraße hat sich der designierte SPD-Landtagsabgeordnete Thore Güldner erkundigt, wo der redensartliche Schuh drückt. Ein Problem: ärgerliche Doppelbelastung in der Dokumentation.

„Der Ansatz ist ein pädagogischer: Die Bewohnerinnen und Bewohner werden von den Mitarbeitenden unterstützt, ihr Leben möglichst eigenständig und selbstbestimmt zu gestalten. Der Beruf in der Assistenz bringt viel Dokumentation mit sich. Nicht nur gegebene Medikamente müssen dokumentiert werden, sondern auch alltägliche Dinge“, erläutert der SPD-Ortsverein Harpstedt in einer Pressemitteilung. „Nach dem sogenannten HMBW-Verfahren müssen wir in verschiedenen Kategorien den Hilfsbedarf der Bewohnenden mit Punkten bewerten“, sagte Wohnbereichsleiter Christoph Arlt.

„Unwürdiges“ Punktesystem

Das sei zeitaufwendig und lasse zu wenig Handlungsspielraum. Außerdem sei es unwürdig, nach einem starren Punktesystem zu entscheiden, wer wie viel Hilfe benötigt, statt sich mehr an den tatsächlichen pädagogischen Bedürfnissen der Menschen zu orientieren. Das neue BENI-Verfahren mache in dieser Hinsicht einiges besser. Allerdings führe der Übergang zu einer Doppelbelastung, da aktuell beide Systeme gleichzeitig zur Anwendung kämen. Güldner pflichtete bei: „Natürlich ist eine gewisse Dokumentation wichtig. Allerdings muss den Mitarbeitenden genug Zeit für ihren eigentlichen Job bleiben: dem Helfen von Menschen“, bekräftigte er.

Ebenfalls kein neues Thema: der Personalmangel. Die Diakonie Himmelsthür sei im Wohnheim in Harpstedt personell noch vergleichsweise gut aufgestellt, so Arlt. Allerdings komme es schon mal vor, dass Mitarbeitende sieben Tage durcharbeiten müssten, wenn krankheitsbedingt zu viele Kollegen ausfielen.

Bemühen um gute Arbeitsbedingungen

Um mehr Fachkräfte bemüht sich Arlt nach eigenem Bekunden vor allem durch gute Arbeitsbedingungen: „Wir versuchen die Dienstpläne so zu gestalten, dass die Bedürfnisse der Mitarbeitenden berücksichtigt werden.“ Das schließe unter anderem ein, dass möglichst keiner innerhalb der Woche von der Früh- in die Spätschicht wechseln müsse. Zudem gebe es eine Entschädigung für Kolleginnen und Kollegen, die außerplanmäßig für andere einspringen.

Güldner will wiederkommen

Für die Ausbildung von mehr Fachkräften will sich Güldner einsetzen, versprach er: „Es kann nicht sein, dass in einigen sozialen Berufen die Ausbildung bezahlt werden muss. Eine Abschaffung der Schulgelder wäre ein Anfang. Langfristig müssen die Auszubildenden aber bezahlt werden wie in anderen Berufen auch.“

Thore Güldner und Christoph Arlt bedauerten, dass die Bewohnervertretung aus zeitlichen Gründen nicht an dem Gespräch teilnehmen konnte. Beide möchten in Kontakt bleiben. Güldner sicherte zu, er werde wiederkommen, um sich auch mit Bewohnerinnen und Bewohnern auszutauschen.