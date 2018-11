Neubaugebiet: Pro Wohneinheit sind zwei Stellplätze zu realisieren

Gemeinderat stellt planerische Weichen

Colnrade - Von Jürgen Bohlken. Die Gemeinde Colnrade will mit dem in der Planung befindlichen Baugebiet am Kieselhorster Weg auch den Bedarf an kleineren Wohnungen decken. Im Norden und im Süden des B-Plan-Geltungsbereiches sollen zweigeschossige Baukörper mit jeweils bis zu vier Wohnungen zulässig sein. Die Firsthöhe soll dort neun und die Traufhöhe 6,50 Meter nicht überschreiten dürfen; die Grundflächenzahl für diese Bereiche hat der Rat auf 0,4 festgesetzt. Das heißt: Das Wohnhaus darf maximal 40 Prozent des Baugrundstücks abdecken.