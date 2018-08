Wohnbebauung: Bürger sehen Klärungsbedarf

Harpstedt - Politiker betonen oft und gern, „die Bürger mitnehmen“ zu wollen, wenn es um Entscheidungsfindungen geht; von daher erscheint es nur legitim, dass die Anlieger der Straße „Am Forst“ und der Waldstraße in Harpstedt die Mandatsträger beim Wort nehmen.

Und zwar hinsichtlich der vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplanes Tielingskamp/Waldstraße, die den Weg freimachen soll für zwei Mehrfamilien- und drei Reihenhäuser zwischen der Bassumer Straße (L 776) und „Am Forst“. Das Bauleitverfahren macht die Betroffenen – gelinde gesagt – nicht gerade glücklich. Sie sehen diverse Problemlagen, etwa bei der verkehrlichen Erschließung, vermissen aber praktikable Lösungen.

Die jüngsten Beratungen des Umwelt- und Planungsausschusses fanden die Zuhörer, die das Vorhaben tangiert, recht ernüchternd. Sie erkannten, dass sie in Einwohnerfragestunden sehr eingeschränkt ihre Meinung vortragen können. Tatsächlich sieht dieses Forum nur vor, Fragen an Politik und Verwaltung zu richten. „Da muss man sich sehr genau überlegen, was man fragt, und auch die Möglichkeiten zum Nachhaken sind begrenzt“, spricht „Am Forst“-Anliegerin Carmen Rasche aus Erfahrung.

Die Möglichkeit, im Rahmen des Beteiligungsverfahrens Stellung zu der Planung zu nehmen, werden Betroffene sicher nutzen. Das allein aber reicht ihnen nicht. Farbe bekennen sollen die Mandatsträger kommende Woche während eines Ortstermins. Um offen gebliebene Fragen zu erörtern, haben die Anlieger die Ratsfraktionen, das fraktionslose Ratsmitglied Horst Bokelmann sowie die Spitze des Fleckens aus Bürgermeister Stefan Wachholder und Gemeindedirektor Ingo Fichter für Montag, 27. August, 18.30 Uhr, eingeladen. Es geht ihnen vor allem darum, dass die Kommunalpolitiker die Bebauungsplanänderung nicht vom grünen Tisch aus vorantreiben, sondern sich von den örtlichen Gegebenheiten selbst ein Bild machen und ein offenes Ohr für die Befürchtungen der Anlieger haben.

Ein Diskussionspunkt wird sicher die erwartete Beanspruchung der Straße „Am Forst“ einschließlich der geschotterten Verlängerung sowie der Waldstraße sein – und ein weiterer die relative räumliche Enge, in der Investor Michael Pomplun aus Klein Köhren das Bauvorhaben zu realisieren gedenkt. Einige der in der jüngsten Fachausschusssitzung vorgestellten Lösungen halten die Anlieger nach eigenem Bekunden „für nicht realisierbar“. Das zumindest geht aus dem Einladungsschreiben hervor.

Die Bürger hoffen nun, dass ihr Gesprächsangebot an die Politik das erhoffte Echo findet. Auch die Presse haben Carmen Rasche und Karlheinz Poggenburg im Namen der Anwohner zu dem Ortstermin eingeladen.

boh

