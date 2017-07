Wartehäuschen für die Haltestelle „Bitter Weg“

Zimmerei Gröper erledigt die Aufbauarbeiten

+ Mitarbeiter der Zimmerei Gröper bei den Aufbauarbeiten an der Haltestelle „Bitter Weg“ in Wohlde. Vor Beginn der dunklen Jahreszeit solle eine bedarfsgerechte Beleuchtung für das Wartehäuschen installiert werden, so Bürgermeister Willi Beneke. - Foto: boh

Wohlde - Rund 2000 Euro lässt sich die Gemeinde Winkelsett ein Buswartehäuschen für die Haltestelle „Bitter Weg“ in Wohlde an der Landesstraße 338 in Fahrtrichtung Wildeshausen kosten. Den Aufbau hat am Montag die Harpstedter Zimmerei Heinrich Gröper erledigt.