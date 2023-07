Schützenfest in Wohlde: Vorsitzender krönt seinen Cousin

Von: Jürgen Bohlken

Nach Proklamation und Pokalverleihung: Hauptmann Frank Bitter, Jugendpokalgewinnerin Carlotta Bitter, das Kinderkönigspaar Alexander Jerebic/Bente Kolweyh, König Jürgen Brandt, Ehrendame Kerstin Bitter, „Königin der Könige“ Stephanie Windhusen, auch „Vize-Vize“, Vizekönigin Alke Beneke und die beste Jungschützin Kerstin Wolle (v.l.). © Schützenverein

Wohlde – Unter 22 Anwärtern im Königsschießen, von denen sieben ins Umschießen kamen, hat sich Jürgen Brandt aus Wohlstreck (Gemeinde Eydelstedt) durchgesetzt. Mit ihm krönte Hauptmann Frank Bitter auf dem Schützenfest in Wohlde seinen eigenen Cousin als neuen König des Schützenvereins Wohlde-Mahlstedt.

„Vize“ Alke Beneke, „Vize-Vize“ Stephanie Windhusen (die abdankende Königin), Jugendpokalgewinnerin Carlotta Bitter, die neue Kinderkönigin Bente Kolweyh aus Mahlstedt mit Prinzgemahl Alexander Jerebic aus Harpstedt sowie Kerstin Bitter als „Königin der Könige“ und Kerstin Wolle als beste Jungschützin kamen ebenfalls zu Ehren.

Jürgen Brandt ist Junggeselle. Die Frau, die er sich als Königin auserkoren hatte, weilt gerade im Urlaub auf Mallorca; sie fehlte deshalb während der Proklamation.

1.500 Euro von der LzO

„Dieses Geld kommt zur rechten Zeit“, freute sich der Vorsitzende Frank Bitter über eine 1.500-Euro-Spende der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) aus Zweckerträgen der Lotterie „Sparen + Gewinnen“, die Christina Emmerich, Leiterin der LzO-Filiale Harpstedt, unter Beifall in Wohlde überreichte. „Bis letztes Jahr hatten wir uns immer ein Zelt fürs Schützenfest ausgeliehen. Das war dann aber nicht mehr möglich. Daher schafften wir uns 2022 ein eigenes Festzelt an“, verriet der Vereinschef. Die Spende deckte nahezu die gesamten Kosten in Höhe von rund 1.700 Euro.

Nach Überreichen der 1.500-Euro-Spende für das Festzelt – von links: Frank Bitter, erster Vorsitzender, Schriftwart Holger Kolloge, Jugendwart Matthieu Turken, der zweite Vorsitzende Reinhard von Brackel, LzO-Filialleiterin Christina Emmerich, Schießwart Christoph Windhusen, die abdankende Königin Stephanie Windhusen, Kassenwart Maik Bitter und die stellvertretende Jugendwartin Nicole Schwarting. © Landessparkasse zu Oldenburg

Umtrunk mit rund 100 Gästen

„Großartige Stimmung, gute Beteiligung, auch an den Schießwettbewerben“: So oder ähnlich lauteten die Resümees vieler Grünröcke und Besucher zum Schützenfest in Wohlde. Ausgelassen gefeiert wurde am zweiten Festtag auch in Harpstedt – anlässlich der Abholung der bisherigen Königin Stephanie Windhusen, die den Schützenverein zum Umtrunk einlud (während sie 2022 bei den „Großen“ gekrönt worden war, hatte Sohnemann Paul die Kinderkönigswürde errungen). Zur prächtigen Stimmung unter den rund 100 Teilnehmern trugen die unermüdlichen „Prager“ mit Blasmusik bei. Einige Harpstedter Bürgerschützen fingen die „Auswärtigen“ aber zunächst an der Ehrenpforte ab. Denen versprach Korporal Bernd Fassauer freies Geleit, nachdem die „Eindringlinge“ der Delegation kostenfreie Getränke zugesagt hatten. Vier Bürgerschützen kamen dann einschließlich Korporal mit aufs Schützenfest nach Wohlde, um diese „Gegenleistung“ einzulösen.

Das Aufhängen der Kinderkönigsscheibe bei Kinderkönigin Bente Kolweyh hat der Schützenverein Wohlde-Mahlstedt für den 7. Juli angesetzt. Am 15. Juli soll es mit der Scheibe für den neuen „großen“ König nach Wohlstreck gehen. Die Anreise werde wahrscheinlich per Bus erfolgen, sagte der Vorsitzende auf Nachfrage.