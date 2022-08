Niederschwelliges kommunales Portal für Bürger-Anliegen fehlt

Von: Jürgen Bohlken

Harpstedt – Der Bewuchs an einem Spazierweg an der Delme in Harpstedt wuchert nach Ansicht von Hermann Jarren zu stark. Einwohner wie er wollen für ihre Anliegen Gehör finden. Nicht immer ist ihnen die Zuständigkeitsfrage auf Anhieb klar. Ein niederschwelliges kommunales Portal der Samtgemeinde Harpstedt für Bürger-Anregungen und -Kritik fehlt weiterhin.

„Na, Hermann. Wieder auf Kontrollgang?“ Wenn Hermann Jarren in Harpstedt mit dem Rollator seine Runde dreht, begegnet er oft Bekannten und bekommt auch schon mal einen flapsigen Spruch zu hören. Mit seinen 92 Jahren legt er dank der Gehhilfe ein ganz ordentliches Tempo vor. Das Harpstedter Urgestein wirkt keineswegs „eingerostet“, sondern erstaunlich fit für sein Alter.

Hermann Jarren nimmt wahr, dass entlang dem Wanderweg zwischen Schwarzer Brücke und Grillhütte in Harpstedt – parallel zum Tielingskamp – offenbar die Seitenränder vor noch nicht so langer Zeit gemäht worden sind. Der Weg ist durchaus begehbar. Nein, Dickicht verhindert hier keineswegs das Weiterkommen. Gleichwohl zeigt sich der 92-Jährige nicht ganz zufrieden. „Das wächst hier schnell wieder zu“, deutet er auf den straßenseitigen Bewuchs. Brennnesseln, Brombeeren und auch Drüsiges Springkraut sprießen dort. „Das müsste mal runtergeschnitten werden“, findet der betagte Harpstedter. Ein paar Meter weiter erblickt er eine nahezu „eingegrünte“ Ruhebank. Hermann Jarrens Kommentar dazu: „Es dauert nicht mehr lange, dann haben die Leute die Brennnesseln im Nacken.“

Der Weg ist asphaltiert. Hier und da bröckelt allerdings der Asphalt. „Stolperfallen bilden sich“, spricht Hermann Jarren aus Erfahrung. Er hatte den Bauhof direkt und ganz persönlich auf sein Anliegen ansprechen wollen, aber offenbar einen ungünstigen Zeitpunkt gewählt. „Ich habe dort niemanden angetroffen“, sagt er. Gegen den Bewuchs direkt am Delmeufer habe er übrigens nichts einzuwenden; der könne ruhig „für die Insekten“ bleiben. Es gehe ihm vor allem um den Wegeseitenraum zur Straße hin.

VVV füllt Lücke mit der „Ideen-Box“

Das Beispiel macht zweierlei deutlich. Erstens: Die Frage, wie viel Pflege sein muss und wie viel Bewuchs im Interesse der Natur bleiben darf, wird wohl auch in Harpstedt nie zur Zufriedenheit aller beantwortet werden können. Und zweitens: Eine Kommune, die sich Bürgerfreundlichkeit auf ihre Fahnen schreibt, braucht ganz offensichtlich ein Forum, das die Einwohner nutzen können, um Anliegen und Kritik vorzubringen, ohne sich groß Gedanken darüber machen zu müssen, wer wohl wofür genau zuständig ist. Die Grünen hatten ein solches „Sag‘s uns einfach!“-Portal mal beantragt, allerdings ohne Erfolg. Der Antrag fand keine Mehrheit.

Eine immer noch zu wenig bekannte Option aber gibt es immerhin für die Harpstedter: die „Ideen-Box“. In der Stecho-Scheune hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) einen Briefkasten montiert; zusätzlich existiert ein als „Ideen-Box“ gekennzeichneter Posteinwurfschlitz an der Burgstraße zwischen ehemaliger OLB-Filiale und Buchbinderei. An beiden Stellen können Mitbürgerinnen und Mitbürger weiterhin Briefe mit Verbesserungsvorschlägen einwerfen. Wer das bequem von zu Hause aus erledigen will, nutzt die Onlinevariante und klickt sich auf die Website vvv-harpstedt.de.

Wenn nötig, werden Anliegen weitergeleitet

Die „Ideen-Box“ will allerdings kein Meckerkasten sein. Konstruktive Kritik ist gleichwohl erlaubt. Schriftlich vorgebrachte Anliegen, um die sich der Flecken, die Samtgemeinde oder der Landkreis kümmern müssen, leitet der VVV Harpstedt an den Amtshof weiter.