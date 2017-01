Wöbse: Das Verhältnis von Preis zu Leistung stimmt

Neues Programm der „regioVHS“ liegt nun auch in gedruckter Form vor

+ „Los geht's!“ Mit diesem Slogan ermuntert die „regioVHS“ Ganderkesee-Hude zum Durchblättern des Frühjahrsprogramms, das nunmehr druckfrisch vorliegt. - Foto: Bohlken

HARPSTEDT - Von Jürgen Bohlken. Rund 11000 Euro schießt die Samtgemeinde Harpstedt jährlich zu, damit die „regioVHS“ auch sie bei ihrem Erwachsenenbildungsangebot berücksichtigt. Mit dem Ergebnis zeigt sich Bürgermeister Herwig Wöbse zufrieden, wie er auf Nachfrage unserer Zeitung durchblicken ließ. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt aus Sicht des Verwaltungschefs.

Die „regioVHS“ greife Impulse auf, die an sie herangetragen würden. Die Abstimmung über Veranstaltungsorte und -zeiten laufe reibungslos. Mit Angela Würdemann gebe es eine Ansprechpartnerin vor Ort. „Das ist ja nicht selbstverständlich“, gibt Wöbse zu bedenken. Persönlich sieht er „keinerlei Veränderungsbedarf“.

Natürlich arbeite die Volkshochschule bedarfsgerecht. Daran gibt es nach Wöbses Einschätzung nichts auszusetzen. Schließlich wäre es nicht sinnvoll, für die Samtgemeinde ein sehr umfangreiches und vielfältiges Angebot aufzulegen, das aber auf keine oder kaum Nachfrage stieße. Vielfalt biete das Kursheft der „regioVHS“ ja durchaus. Wer speziellere Angebote suche, die nicht an jedem Ort vorgehalten werden könnten, der müsse eben gegebenenfalls nach Ganderkesee oder Hude ausweichen.

Soeben in gedruckter Form erschienen ist das Frühjahrsprogramm der „regioVHS“. Interessierte bekommen es auch in Harpstedt an den gewohnten Stellen kostenlos zum Mitnehmen, unter anderem im Amtshof oder bei den Geldinstituten.

Der Bereich Yoga, Entspannung, Tai Chi und meditative Energiearbeit bildet im Kursangebot für die Samtgemeinde einmal mehr einen Schwerpunkt. Dazu gehört diesmal auch „Lachyoga“. Ein entsprechender Kurs unter der Leitung von Judith Habermann startet am 25. Februar um 10 Uhr in der Begegnungsstätte an der Amtsfreiheit. „Entspannt statt ausgebrannt“ heißt eine eintägige Veranstaltung für Frauen mit derselben Dozentin, die am 18. März von 10 bis 13 Uhr im Musikraum über der Bücherei läuft. Hier bekommen die Teilnehmerinnen in Theorie und Praxis Wege wider die Erschöpfung und den Burnout aufgezeigt.

Schwimmlernkurse für Kinder im Lehrschwimmbecken der Harpstedter Delmeschule leitet ab dem 13. Februar ein alter Bekannter, der frühere Harpstedter Schwimmmeister Heinz Remme. Frank Geerken setzt seine beliebten Kochangebote fort. Diesmal kredenzt er mit Interessierten Pasta- und Fischgerichte aus „Bella Italia“ (24. Februar, 18 bis 22 Uhr, Oberschulküche Harpstedt) sowie „Spargel einmal anders“ (2. Juni, 18 bis 22 Uhr) und begibt sich obendrein mit Freunden lukullischer Genüsse auf eine „kulinarische Weltreise“ (24. März, 18 bis 23 Uhr). Leckeres mit Hilfe des Thermomixes zaubert unterdessen Hilke Harms (1./2./8. März, 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr, Oberschulküche, drei separate Abende).

Kochen, Baumschnitt und Musikgarten

Was bei „Obstbaumschnitt, Düngung und Pflege“ von Pflanzen zu beachten ist, erklärt Wolfgang Hoff Gartenfreunden zunächst in der Theorie, dann in der Praxis (20. Februar, 18 bis 21 Uhr, und 25. Februar, 10 bis 13 Uhr). Die künstlerisch ambitionierte Klientel kommt beim freien Malen mit Karen Buhlrich (ab 12. Januar, 18.30 Uhr, Delmeschule), beim Erstellen von Aquarellen, Pastellen, Acryl- und Ölgemälden mit Madlen Fish (ab 20. Februar, 9.30 Uhr, oder ab 21. Februar, 15 Uhr – zwei Kurse), bei der Holzbildhauerei mit Franz Robert Czieslik für Fortgeschrittene in Groß Ippener (ab 12. Juni, 17 bis 21 Uhr) oder beim kreativen Fotografieren mit Arno Kollmann (im Juni) auf ihre Kosten. Etwas extravagantere Kurse wie Goldschmieden oder das Fertigen von Skulpturen aus Bronze laufen indes in Ganderkesee und Hude.

Zum Singen und Musizieren in Kombination mit Bewegung bittet Angela Würdemann Kleinkinder mit Eltern- oder Großelternteil in den „Musikgarten“ (ab 6. Februar, 15.30 Uhr oder 16.15 Uhr, Musikraum über der Bücherei – zwei Kurse). Wer als Gitarrero in spe erste Akkorde auf den Saiten erlernen will, ist bei Carsten Hoßfeld an der richtigen Adresse; zwei Kurse starten am 15. Februar, 18 Uhr, und 26. April, 18 Uhr, in der Delmeschule.

Hinzu gesellen sich PC-Lehrgänge für Anfänger, Einblicke in das Fotografieren mit der Digitalkamera und ein Android-Tabletkurs für Junggebliebene.

Den Bereich Sprachen deckt die „regioVHS“ in Harpstedt mit „Englisch mit Spaß“ und „Französisch für Fortgeschrittene am Vormittag“ ab. An Lernorten in den Gemeinden Ganderkesee und Hude laufen hingegen auch Italienisch-, Spanisch-, Portugiesisch-, Russisch-, Arabisch-, Schwedisch-, Niederländisch- und Plattdeutsch-Kurse.

• Anmeldungen nimmt die „regioVHS“ unter der Rufnummer 04222/44 4 44 entgegen.

www.regiovhs.de