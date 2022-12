Harpstedt: Wo sanieren, um Energiebedarf zu senken?

Von: Jürgen Bohlken

Was den Harpstedter Amtshof angeht, kann Klimaschutz mit Denkmalschutz kollidieren. © Bohlken

Harpstedt – Welche Möglichkeiten gibt es, Energie in kommunalen Liegenschaften einzusparen, etwa durch energetische Sanierung? Das will der Umweltschutz- und Klimaschutzausschuss des Samtgemeinderates umfassend geklärt haben. Ein Antrag von Regina Huntemann (Grüne), der vorsieht, zu diesem Zweck ein Angebot vom Bremer Ingenieurbüro Utec einzuholen, ging einstimmig durch. Die Politik will sich einen Überblick darüber verschaffen, an welchen Gebäuden Sanierungen lohnen könnten.

Was das in der Samtgemeinde Harpstedt vor mehr als 20 Jahren eingeführte Utec-Energiemanagement schon gebracht hat, gab Diplom-Ingenieur Heinz Eggersglüß anhand von Daten im Ausschuss preis – auf Antrag der CDU (stellvertretend für das beratende Mitglied Cord Remke). Zu den überraschenden Erkenntnissen gehörte, dass lockdownbedingte Schulschließungen weder den Wärme- noch den Strombedarf signifikant zurückgehen ließen.

Ein „guter Weg“

„Es war ein guter Weg damals mit der Nahwärme“, urteilte Eggersglüß über die Nutzung von Abwärme aus der Biogas-Verstromung für Bäder, Schulen und Turnhallen. Dafür war vor zehn Jahren ein Blockheizkraftwerk (BHKW) auf dem Freibadgelände in Betrieb genommen worden. Das Biogas als Energieträger erzeugt Landwirt Frieder Eiskamp in seiner Anlage in der Harpstedter Feldmark. Die nötigen Investitionen in BHKW und Leitungsinfrastruktur tätigte er selbst.

Die Samtgemeinde spart durch die Abnahme von Eiskamps Nahwärme erheblich im Vergleich mit dem Preis des Erdgases, das sie sonst zur Deckung des Wärmebedarfs benötigen würde. Das macht sich nicht nur im Freibad bemerkbar. Der aktuelle Gasverbrauch der Samtgemeinde liegt um 75 Prozent unter dem Niveau von 1999. Beim Stromverbrauch verzeichnet die Kommune indes einen Anstieg.

C02-Abdruck „halbiert“

Unterm Strich bleibt ein bemerkenswerter Beitrag zum Klimaschutz, der sich in einem Rückgang der CO2-Emissionen um 51 Prozent gegenüber dem Stand von 1999 manifestiert. Wegen sich häufender Dürresommer ebenfalls von Belang: Der Wasserverbrauch hat sich von 1999 bis 2021 um zehn Prozent verringert.

Die Verbrauchsdaten von 15 Abnahmestellen, zu denen Freibad und Amtshof, die Schulen inklusive Sporthallen und die Kitas zählen, wertet das Büro Utec im Monatsturnus aus. Wo sich Einsparpotenziale offenbaren, wird in Abstimmung mit den Hausmeistern nachjustiert.

Inzwischen ließen sich Quantensprünge in der weiteren Verringerung des Wärme- und Strombedarfs nur noch durch Investitionen erwirken. „Vor allem der Amtshof und der DRK-Kindergarten sind große Klötze beim Energieverbrauch“, konstatierte Saskia Kamp (SPD). Einsparungen greifen, sobald die Samtgemeinde Ersatz für die alte Kita geschaffen hat. Wo und wie das geschieht, ist derzeit unklar. Antworten auf diese Fragen soll nun erst einmal ein Arbeitskreis finden (wir berichteten). Die Besonderheit mit Blick auf den Amtshof: Klimaschutz kann mit Denkmalschutz kollidieren.