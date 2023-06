Junger Vater aus Dünsen beschwert sich: „Wo ist mein Krippenplatz?“

Von: Jürgen Bohlken

In der Krippe in Dünsen, bei den „Inselhüpfern“, reichen die Plätze offenbar nicht mehr aus. © Bohlken (Archivfoto)

Dünsen/Harpstedt – Die Samtgemeinde Harpstedt wird sich um weitere Krippenplätze bemühen müssen. Diesen Eindruck hinterließen zumindest am Donnerstag die Schilderungen eines Dünseners, nachfolgend S. genannt. Er fasste sich ein Herz und hinterfragte in der Einwohnerfragestunde öffentlich: „Wo ist mein Krippenplatz?“

Am 13. September 2022 sei er stolzer Papa geworden. „Im November haben wir uns bei der Samtgemeinde nach einem Krippenplatz für unseren kleinen Sohn erkundigt. Der Zeitpunkt passte ungefähr. Das Krippenjahr beginnt nach meiner Kenntnis im August oder Anfang September. Telefonisch bekamen wir mitgeteilt, nach der Eingewöhnungszeit wäre unser Sohn ja ein Jahr alt. Von daher müsste es mit der Krippenbetreuung klappen. Es gäbe genug Plätze. Wir haben dann aber überraschend eine Ablehnung für die Krippe ins Dünsen bekommen. Unser Sohn wäre zu jung, und es seien nicht genug Plätze vorhanden, hieß es zur Begründung. Wir stünden nun auf der Warteliste – auch für einen Krippenplatz in Harpstedt. Allerdings sind wir da dann auch abgelehnt worden“, beschrieb S. sein Problem.

Erfahrungsgemäß machten einige Eltern, die Krippenplätze zugesagt bekommen hätten, bis zum Beginn des neuen Krippenjahres einen Rückzieher (teils bedingt durch Wegzüge), sodass dann andere Kinder nachrücken könnten, erwiderte Fachbereichsleiterin Edda Masemann. „Wir sind zuversichtlich, dass es auch in diesem Jahr so sein wird“, fügte sie hinzu. Von daher gehe sie davon aus, „dass Sie noch einen Platz bekommen werden“, sagte sie zu dem jungen Vater aus Dünsen.

„Meine Freundin muss wieder arbeiten. Wir haben ein Haus gekauft. Das muss ja irgendwie alles bezahlt werden. Der Arbeitgeber meiner Freundin hätte gern schon im März oder April gewusst, ob die Betreuung unseres Sohns gesichert ist. Jetzt haben wir Ende Juni. Es ist also gar nicht mehr so lange hin bis September. Die Eingewöhnungszeit startet auch bald. Da frage ich mich natürlich, wie lange wir wohl noch auf die Platzzusage warten sollen“, fuhr S. fort. „Wir können uns leider auch keine Krippenplätze schnitzen“, bedauerte Edda Masemann. Die Vergabe erfolge nach Richtlinien; dabei spiele auch das Kindesalter eine Rolle.

S. wunderte sich, hatte er doch im Mai anlässlich der Einweihung des „Zwergnase“-Anbaus in Harpstedt noch sehr optimistische Töne der Verwaltungsspitze einem Zeitungsbericht entnommen: „Wir haben in der Samtgemeinde Harpstedt jetzt ausreichend Krippen- und Kindergartenplätze. Und wir haben ausreichend Personal, um die Kinder zu betreuen.“

Versprechen können wir hier Ihnen leider heute nichts. Aber das Anliegen ist wahrgenommen worden.

Der Dünsener machte deutlich, wie sehr seine persönlichen Lebensumstände den Krippenplatz erfordern. Der Ausschussvorsitzende Klaus Budzin (SPD) konnte die Sorgen auch aus persönlichem Erleben nachvollziehen. Er erinnerte sich daran, dass ihm ein Kindergartenplatz in Groß Ippener zugestanden worden war, obwohl seine Frau „keine 400 Meter von der Waldburg in Harpstedt entfernt“ gearbeitet habe. Zum Glück sei das Transportproblem damals mit Fahrgemeinschaften gelöst worden. Als dann ein Platz in Harpstedt frei geworden sei, „konnten wir ihn nutzen“.

In Richtung S. sagte Budzin: „Versprechen können wir hier Ihnen leider heute nichts. Aber das Anliegen ist wahrgenommen worden. Wir haben ja auch Presse hier.“

Nach dem von Budzin geschilderten Beispiel fragte sich der junge Vater aus Dünsen wiederum, wie es ihm später im Bemühen um eine Kindergartenbetreuung für seinen Sohn ergehen wird: „Müsste ich ihn dann nach Harpstedt fahren?“

Es gebe auch „massive Probleme“ im Flecken, erwiderte Budzin: „Sie wissen, dass die Waldburg abgängig ist und wir Ersatz für diese Kita schaffen müssen.“ In Dünsen seien bekanntlich neue Bauplätze geschaffen worden, so der Ausschussvorsitzende. Dann müsse man auch weiter gucken und „die nötige Infrastruktur darstellen.“

Es sei nicht Aufgabe der Mitgliedskommunen, für neue Kindergartenplätze zu sorgen, entgegnete Ausschussmitglied Hartmut Post (CDU), zugleich Bürgermeister in Dünsen. Trotzdem habe ich er sich „darüber sehr viele Gedanken gemacht und mit dem vorherigen Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse häufig darüber gesprochen“. Die Gemeinde Dünsen würde es der Samtgemeinde sofort erlauben, in der ehemaligen Grundschule, die nun als Krippe genutzt wird, „zwei Gruppen für einen Kindergarten anzubauen“. Platz für Erweiterung gebe es auch bei der Kita „Spielinsel“. Das bringe S. in seiner aktuellen Situation aber auch nicht weiter, merkte Horst Hackfeld (HBL) an.