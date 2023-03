Wissenschaftskonferenz zu historischem Forschungsprojekt mobilisiert rund 75 Interessierte

Vor Beginn der Abschlusskonferenz: Verleger Dr. Stefan Eick, Dr. Herbert Bock sowie die Beiratsmitglieder Cord-Hilmer Isern, Karin Holm, geb. Kieselhorst (Vorsitz), und Dieter Kieselhorst (von links). © bohlken

Nach anderthalb Jahrzehnten ist Schluss: 2007 wurde die Idee entwickelt eine weiträumige Hof-, Siedlungs- und Geschlechterforschung an der Uni Vechta einzurichten. Die Ergebnisse wurden nun in Harpstedt vorgestellt.

Harpstedt – Die Äbtissin des Stifts Bassum, Verleger Dr. Stefan Eick und Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel sowie rund 75 weitere Interessierte haben am Freitagabend den Abschluss des Forschungsprojektes zur bäuerlichen Siedlungs- und Geschlechterhistorie im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ miterlebt. Die Konferenz ging mit zwei wissenschaftlichen Vorträgen einher. Projektleiter Prof. Dr. Bernd Ulrich Hucker konnte ihr aus gesundheitlichen Gründen nicht beiwohnen. Sein schriftlich vorliegendes Resümee mit perspektivischem Ausblick verlas Dr. Herbert Bock. Er hatte im Rahmen des Projektes seine Dissertation geschrieben.

„Ausgehend von den Höfen Spradau und Kieselhorst, die sich als Adelshöfe des zwölften und 13. Jahrhunderts entpuppten, wurde 2007 die Idee entwickelt, eine weiträumige Hof-, Siedlungs- und Geschlechterforschung an der Universität Vechta einzurichten. Räumlich und historisch sollte sie die Kirchspiele Harpstedt und Colnrade umfassen, zumal diese inzwischen eine kommunalpolitische Einheit bilden. Was die Geschlechter angeht, sollten die seit dem Mittelalter nachweisbaren, danach aber verschwundenen hoch- und niederadeligen Familien einbezogen werden“, hatte Hucker zu Papier gebracht.

Dissertation „zum mittleren Hunteraum“

Die wichtigste Forschungsleistung im Projektverlauf habe Herbert Bock erbracht, spielte der Projektleiter einerseits auf dessen Dissertation zum „mittleren Hunteraum“ vom 13. bis zum 17. Jahrhundert und andererseits auf seine Redeker-Collectanea an. Beide Veröffentlichungen hatte Dr. Stefan Eick (Solivagus, Kiel) verlegt. Ein drittes Buch Bocks – zum Hof Spradau (heute Isern) – soll im Sommer erscheinen. Das Manuskript liegt dem Verleger bereits vor.

Das Forschungsprojekt widmete sich nach den Worten Huckers über die territoriale Geschichte der beiden Kirchspiele Harpstedt und Colnrade hinaus auch der prägenden spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kiegshistorie des „mittleren Hunteraumes“. Es habe sich herausgestellt, dass sich das Alte Amt Harpstedt „eher nach Hoya, Oldenburg und Delmenhorst orientierte“, während Colnrade seit dem 16. Jahrhundert territorialherrschaftlich unter dem Einfluss der Grafschaft Diepholz gestanden habe.

Chronik des Hannoverschen und Harpstedter Kammerschreibers Johann Heinrich Redeker gewürdigt

Besonders würdigte Hucker Dr. Bocks Rekonstruktion der Chronik des Hannoverschen und Harpstedter Kammerschreibers Johann Heinrich Redeker (1682 bis 1764). Von dessen 1943 verbranntem Originalmanuskript hatte der Harpstedter Rektor Robert Grimsehl 1938 Abschriften gefertigt. Die dienten Bock als Hauptgrundlage für seine Arbeit. Der Historiker verbesserte die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Manuskripts entscheidend durch eigene ergänzende Erläuterungen.

Verleger Stefan Eick sind insgesamt nur vier bis dato in der Bundesrepublik erschienene Collectanea-Bücher bekannt. In England hingegen seien solche Publikationen und die ihnen zugrunde liegenden Forschungen sehr viel weiter verbreitet.

Bocks Dissertation zum „mittleren Hunteraum“ bewertete Eick in einem Gespräch mit Pressevertretern als „eine sehr fortgeschrittene Arbeit“, die „interdisziplinäre Ansätze“ erkennen lasse. Die „diachrone Darstellung“ rücke den Raum und nicht eine bestimmte Epoche in den Mittelpunkt. In der Dissertation finde sich Geldgeschichte genauso wieder wie eine Betrachtung der Einflüsse von Klimaveränderungen auf die Regionalhistorie.

Nahrungsgrundlage der Menschen fiel weg

Lange sei vorwiegend Buchweizen auf schlechten Geest-Böden angebaut worden, ging Bock während der Pressekonferenz ins Detail. Diese Pflanze stelle keine Anforderungen an die Bodengüte, wohl aber an die Temperatur. Während der „Kleinen Eiszeit“ habe der Buchweizen keinen Ertrag mehr gebracht. Damit sei die Hauptnahrungsgrundlage der Bevölkerung weggefallen, nannte der Historiker ein Beispiel für die kulturgeschichtliche Relevanz klimatischer Veränderungen.

Die „Klimaverschlechterung ab 1300 und Missernten“ hätten, so Verleger Eick, die Menschen körperlich geschwächt. Das wiederum sei mitverantwortlich für die verheerenden Auswirkungen der Pest gewesen. „Eine dann einsetzende Landflucht zog die Aufgabe von Höfen mit schlechten Böden und Erträgen nach sich. In der Folge verkleinerte sich die bewirtschaftete Gesamtfläche dramatisch. Ortschaften und Höfe fielen wüst. Es dauerte 100 bis 120 Jahre, ehe aufgrund des Bevölkerungsanstiegs die zuvor schon mal besiedelten Flächen wieder unter den Pflug genommen oder einer anderen Nutzung zugeführt wurden.“

Mit Blick auf Dr. Bocks kommende Veröffentlichung zum Hof Spradau merkte der Verleger an: „Hier lässt sich die Transformation oder auch der Abstieg von einem Rittersitz zu einem Bauerngut besonders gut nachvollziehen.“ Der Verleger findet gerade diesen Aspekt persönlich spannend, zumal ihm ein weiteres Manuskript vorliegt, das die gegenläufige Entwicklung eines Rittersitzes zum Gutshof aufzeigt.

Höfe Spradau und Kieselhorst hätten „niemals ohne herrschaftlichen Schutz überleben können“

Die Höfe Spradau und Kieselhorst, beide am historisch bedeutsamen Folkweg gelegen, hätten „niemals ohne herrschaftlichen Schutz überleben können“, wiederholte Prof. Karin Holm (geb. Kieselhorst), Ideengeberin für das Forschungsprojekt und zugleich Beiratsvorsitzende, eine persönliche Einschätzung. Sie hat die nachweislich bis 1213 zurückreichende Geschichte der Kieselhorst zu Kieselhorst erforscht.

Während der Abschlusskonferenz ging Holm bei der Betrachtung der Genealogie auch auf Verflechtungen mit Spradau durch „Hof zu Hof“-Heiraten ein. 1881 erwarb das Stift Bassum das Anwesen der Kieselhorst mit Gebäuden und etwa 175 Hektar Ländereien für 63 000 Mark.

Projektleiter Hucker plant als nachträgliches Ergebnis des Forschungsprojektes eine Publikation zum Adel in den Kirchspielen Harpstedt und Colnrade – zu insgesamt 24 ehemaligen Ritter- und Knappensitzen. Bereits bei Solivagus erschienen ist aus seiner Feder unter dem Titel „Natternkönigin und Riesen“ eine Sammlung von Sagen aus dem Harpstedter Raum. „Das ist ein wichtiges Werk, zumal sich der Corpus an regionalen Sagen nicht mehr vergrößert. Zu dem, was überliefert ist, kommt nichts mehr hinzu. Daher war es erforderlich, den Bestand an tradierten Sagen aus dem Harpstedter Raum zu verschriften und auszuwerten“, bekräftigte Eick.

Turmhügelburgen in Harpstedt untersucht

Mit „großer Freude“ erfüllt es Projektleiter Hucker nach eigenem Bekunden, dass Grabungstechniker Michael Wesemann die Motten (Turmhügelburgen) „in Harpstedt und Nachbarschaft fachmännisch untersucht“. In Danksagungen bezog Hucker die Samtgemeindearchivpfleger Günter Kastendieck und Friedrich zur Hellen („für die Unterstützung“), alle Projektsponsoren und Karin Holm ein, die ihrerseits den Beiratsmitgliedern dankte.

Eine Erwartung an das Forschungsprojekt erfüllte sich allerdings nicht: Die ins Auge gefasste Harpstedter Außenstelle der Universität Vechta blieb ein Wunschtraum. Mit dem Abspringen der Doktorandin Mareike Hustedt hatten die Projektbeteiligten zudem eine herbe Enttäuschung verdauen müssen.