Grundschule Harpstedt nimmt 65 Erstklässler auf

Rektor Ufke Janssen (rechts) hieß die neuen Erstklässler in der Pausenhalle der Harpstedter Grundschule willkommen. Zusammen mit ihren Eltern und weiteren Familienangehörigen hatten sie an der Veranstaltung teilgenommen.

Dass sie in der Schule lernen und am Ende der kommenden vier Jahre rechnen, schreiben und lesen können sollen, wussten die neuen Erstklässler längst. „Wir machen aber noch viel mehr. Wir treiben Sport, malen, werken und frühstücken hier. Ja, sogar Englisch lernen wir“, zählte Rektor Ufke Janssen am Sonnabendmorgen all das auf, was den anwesenden 65 Abc-Schützen und fünf Schülern der Basisklasse nicht auf Anhieb eingefallen war.

Harpstedt - Daran knüpfte die 2c von Sylvia Girodo im Verlauf der Einschulungsfeier in der Harpstedter Grundschulpausenhalle nahtlos an. „Vor einem Jahr saßen wir dort, wo ihr nun sitzt. Wir waren damals genauso aufgeregt und gespannt, was uns in der Schule alles so erwartet. Mittlerweile ist viel passiert. Was genau, das wollen wir euch gerne mitteilen“, läutete die Klasse eine Aufführung ein, die mit einer Aufzählung bereits erlernter Dinge begann. Ein „Anlaut-Rap“ folgte; dieses Lied mit lustigem Text erleichtert Kindern die Erarbeitung des Alphabets. Im dritten und letzten Teil ihrer Darbietung begeisterte die 2c mit einem Fischetanz.

„Machen Sie sich keine allzu großen Sorgen! Die Schule und das Schulgelände sind überschaubar. Hier ist noch keiner verloren gegangen. Treten irgendwelche Probleme auf, merken wir das in der Regel. Wir versprechen Ihnen, dass wir uns Mühe geben werden, aus jedem Kind das Beste rauszuholen. Wir können aber nichts hineinstopfen. Wir setzten das fort, was Sie zu Hause angefangen haben“, wandte sich Janssen an die Eltern. Wie locker die Erstklässler wirkten, fiel ihm natürlich sofort positiv auf. „Das ist auf jeden Fall besser als vor 35 Jahren. Damals waren die Kinder so verschüchtert, dass sie sich gar nichts trauten. Wenn sie mal zu spät kamen, standen sie weinend vor der Klassentür und mochten nicht reinkommen. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei“, sagte der Schulleiter erfreut.

+ Die Klasse 2c von Lehrerin Sylvia Girodo (rechts) begeisterte mit einem „Anlaut-Rap“ und einem Fischetanz. © Bohlken

Für den Schulförderverein warb dessen Vorsitzende Kirsten Otto: „Wir erfüllen eine recht wichtige Funktion. Wir fördern die Grund- und die benachbarte Oberschule, damit besondere Projekte für Ihre Kinder möglich werden.“ Otto nannte als Beispiele unter anderem die zusätzliche Betreuungskraft für den Schwimmunterricht oder die Anschaffung technischer Mittel für Arbeitsgemeinschaften (AGs). „Schon mit zehn Euro im Jahr können Sie als Eltern wiederum den Förderverein unterstützen. Das ist für Sie ein minimaler Anteil, aber für uns eine sehr große Hilfe“, betonte Otto.

Nach der Einschulungsfeier ging es in die Klassenräume, wo für die Abc-Schützen und die Klassenlehrerinnen eine erste Gelegenheit zum gegenseitigen „Beschnuppern“ bestand. bevor es am Montag richtig losgeht.