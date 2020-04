„Wir sind stärker als das Virus“

Bemalte Steine sollen die Harpstedter Christuskirche möglichst komplett einfassen

+ Lina Stevens aus Harpstedt staunt über die ziemlich schnell wachsende Steinreihe an der Kirche. Foto: Bohlken

Harpstedt – Stein reiht sich bei der Harpstedter Christuskirche an Stein. Jeder ist hübsch bemalt. Zu originellen Motiven gesellen sich kleine Botschaften in Form von Schriftzügen, die in schwerer Zeit Kraft geben und ermutigen sollen. „Wir sind stärker als du“ heißt es da etwa in Kombination mit einem stark vergrößerten Abbild des neuartigen Virus Sars-CoV-2. Das klingt wie eine hoffnungsfrohe Kampfansage an den unsichtbaren Feind getreu der Devise: „Wir halten zusammen und werden dich, den Covid-19-Erreger, mit unserem langen Atem besiegen!“