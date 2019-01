Harpstedt - Wenn Eltern alt werden, ändert sich vieles - auch für die Kinder. Vielleicht müssen die Senioren auf das Autofahren verzichten. Womöglich können sie nicht länger in ihrem gewohnten Umfeld leben - oder liebgewonnenen Hobbys, etwa der Pflege des eigenen Gartens, nicht mehr nachgehen. Altersbedingte Veränderungen zuzulassen, fällt schwer.

Lösungen finden sich nur im Dialog mit den eigenen Angehörigen. Zu diesem Themenfeld erwartet der Samtgemeinde-Seniorenbeirat am Dienstag, 19. Februar, um 19 Uhr Jürgen Weemeyer aus Bremen als Referenten. „Wir müssen reden! Wenn Eltern alt werden“ - so lautet der Titel der öffentlichen Informationsveranstaltung im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“. Teilnehmen können auch Interessierte, die nicht in der Samtgemeinde Harpstedt leben. Anmeldungen erbittet Beiratssprecher Heinfried Sander (Tel.: 04244/7671).

Wie der Dialog funktionieren kann

Der Referent weiß, dass es ein mühseliger Prozess sein kann, bis ältere Menschen altersbedingte Erfordernisse akzeptieren. Die Familie macht nach seiner Einschätzung oft Fehler, wenn sie mit den Senioren darüber redet: „Entweder kommen die Kinder nicht aus ihrer Kinderrolle heraus, machen höchstens Andeutungen und meiden jedes ernste Gespräch. Oder sie fangen unversehens an, die Eltern wie Kleinkinder zu behandeln. Beides ist falsch. In einem Fall kommen die Signale nicht an; im anderen Fall wird auf stur geschaltet.“ Wie der Dialog funktionieren kann, ist das Thema des Abends. „Über die eigenen Sorgen und Gedanken sprechen, gleichzeitig Hilfe oder Lösungsmöglichkeiten anbieten und damit Gedankenprozesse in Gang bringen - das ist wichtig“, weiß der Experte aus langjähriger Erfahrung.

