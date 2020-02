Winterfahrten auch ohne Schnee reizvoll

Winterfahrten bei Schnee wären toll, finden die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF). Doch auf „weiße Pracht“ machen ihnen die Meteorologen keine Hoffnung.

Harpstedt/Delmenhorst – „Wir wollen auch in der kalten Jahreszeit – außerhalb der Weihnachtsfahrten – mit der Museumsbahn in der Wildeshauser Geest unterwegs sein“, sagt der erste DHEF-Vorsitzende Andreas Wagner. Gesagt, getan: Der Verein hat Winterfahrten ins Programm aufgenommen. Bereits am Sonntag, 9. Februar, pendelt die Museumsbahn auf ihrer Stammstrecke zwischen Harpstedt und Delmenhorst-Süd hin und her. Als „Zugpferd“ kommt der historische Triebwagen T 121 der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) aus dem Jahr 1940 zum Einsatz.

Der erste Zug startet in Harpstedt um 9.40 Uhr gen Delmenhorst; ein weiterer folgt um 14 Uhr. Unterwegs-Stationen liegen in Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und am Hasporter Damm. Von der Endstation, dem Bahnhof Grüne Straße in Delmenhorst, geht es um 11 Uhr und 15.15 Uhr zurück zum Ausgangspunkt. Die Nostalgiefahrt lässt sich gut mit einem Besuch der „Harpstedter Holzheiztage“ verbinden, einer Messe zum Thema „Heizen mit Holz“ im Wald am Horstedter Weg. „Auch im Winter kann eine kombinierte Rad-/Museumszugreise reizvoll sein“, wissen die Eisenbahnfreunde. Daher besteht die Möglichkeit, Fahrräder mitzuführen – abseits der Personenabteile. Für zügiges Ein- und Ausladen sorgt erfahrenes Personal. Zusätzlich befördert der Zug Briefpost der Passagiere. „In den kombinierten Pack-/Postwagen von 1903 eingeworfene Postkarten und Briefe bekommen am Abend einen Sonder-Bahnpoststempel, bevor sie zwecks Zustellung an die Post übergeben werden“, berichtet Kothe.

Einen weiteren Winterfahrtag soll es am 8. März geben. Am 1. Mai startet die Museumsbahn dann mit der Dampflok in die neue Fahrsaison. Größeren Reisegruppen, die Platz im Zug finden möchten, empfehlen die DHEF generell eine Anmeldung unter Tel.: 04244/2380.

Weitere Infos online:

www.jan-harpstedt.de