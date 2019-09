Vom Winterblues zu den Konsumversuchungen des Alltags

Groß Ippener - Von Rainer Jysch . Wetterbedingt kam der dritte „Wörter Wald“ in Groß Ippener am Sonntagnachmittag als Indoorveranstaltung daher. Wegen des Dauerregens bat Gastgeber Franz-Robert Czieslik die Poetry-Slammer und das Publikum nicht, wie 2016 und 2017, in den Skulpturenpark, sondern in sein Atelier – die frühere Tischlerei Rehling. Sechs wortgewandte Sprachkünstler stellten sich dem Dichterwettstreit. Die Zuhörer fungierten zugleich als Juroren. Ihre Aufgabe bestand darin, die literarische Qualität der Beiträge mit Noten von eins bis zehn zu bewerten.

Czieslik, der auch selbst Manuskripte verfasst, trug als „Warm-up“ zwei Beiträge vor: „Alles tanzt“ und den satirischen Text „Alle Jahre wieder“. Als Kolumnist hat sich der Bildhauer mit der Kunstfigur „Franz Zehnbier“ einen Namen gemacht. „Ich beobachte kritisch das Leben – alles, was draußen so stattfindet, wenn ich als Künstler das kleine Haus im Wald mal verlasse“, verriet er.

Tom Hoffmann alias „Tomblerone“ erwies sich als Retter des Poetry-Slam. Da einige eingeplante Slammer aus gesundheitlichen Gründen absagen mussten, hatte er sich kurzfristig um Ersatz bemüht. Der Germanistik-Student (21) aus Oldenburg imponierte im Dichterwettstreit mit dem ernsten Text „Der Archivar“. In der märchenhaften Geschichte ging es um einen einsamen Mann, der aufgrund seiner Sammelwut zwar Kinder begeistern kann, bei den übrigen Nachbarn aber in Ungnade fällt. Der mit seiner Tochter Hanna (8) aus Stade angereiste Thomas Matzke-Toebel (47) outete sich als ein Fan von St. Peter-Ording. Sein Vortrag handelte von einem Januar-Tag am Meer und lautete „Treffen mit mir“. Er wolle mit sich selbst ein Wörtchen reden, um herauszufinden, was er an sich ändern müsse, erläuterte er. Auch sinnierte er darüber, was wohl passierte, wenn es keinen Horizont gäbe: „Hätten wir dann den Himmel auf Erden?“

„Es ist jetzt wichtig, dass ihr euch mitreißen lasst. Denkt einfach: Jetzt geht’s los!“, empfahl Germanistik-Studentin Mafalda Nogueira (22) aus Oldenburg den Zuhörern, bevor sie mit ihrem Text „Wer ich bin – oder was kostet die Welt?“ startete. Kritisch verglich sie die Konsumverlockungen des Alltags mit einem Besuch auf dem Jahrmarkt. Seit anderthalb Jahren ist sie als Slammerin mit eher ernsten Themen unterwegs. „Ich kann versuchen, etwas Lustiges zu schreiben, aber das misslingt mir meist.“

Tom Ollendorf, ebenfalls Germanistik-Student aus Oldenburg, slammt erst seit einem Dreivierteljahr. Der Beitrag des 22-Jährigen mit dem Titel „Januar“ widmete sich seinem Leben mit knappen Finanzen. Als Student fühle er am Ende des Monats häufig den Winterblues, so seine einleitende Zusammenfassung.

Ed Tobczyck war für den erkrankten Delmenhorster Slammaster Joschka Kuty eingesprungen. In seinem Wortbeitrag „Friendship Value“ verriet der 30-Jährige, was Freundschaft für ihn bedeute. „Familie sucht man sich nicht aus. Freunde schon“, lautete sein Leitgedanke. „Freundschaft bedarf der Pflege“, sprach er aus eigener Erfahrung.

Als Lokalmatadorin bewies Gästeführerin Anke Rüdebusch aus der Gemeinde Winkelsett Courage. Sie trug zum allerersten Mal etwas aus eigener Feder vor Publikum vor. Schon lange schreibt sie Gedichte. In ihrem Beitrag „zerlegte“ sie das Wort „Mut“: M wie Mäuschen, U wie und, T wie Tiger. Damit spielte sie auf ihren eigenen Weg in den „Wörter Wald“ und die dabei mitschwingenden Emotionen an. Ein Gedicht über einen Regentropfen hatte eben diesen Weg geebnet.

Die Zuhörer bedachten alle Slammer mit reichlich Applaus. Nach der Punktevergabe kamen Mafaldo Nogueira, Ed Tobczyck und Anke Rüdebusch in eine Finalrunde, aus der Nogueira letztlich als Tagessiegerin hervorging. Ihre mit großer Kreativität verfassten Texte sowie ihre sehr akzentuierten Vorträge hatten es dem Publikum besonders angetan.