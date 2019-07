Putenstall in Brand: Stundenlanger Großeinsatz in Winkelsett

Ursache noch unbekannt

Bei einem Brand in einem Geflügelstall bei Winkelsett ist das betroffene Gebäude am Freitagmorgen in Brand geraten. Tiere befanden sich nicht in dem Stall.