Auto fährt gegen Baum - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Winkelsett - Ein Autofahrer ist bei Winkelsett (SG Harpstedt) gegen einen Baum gefahren und hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Der 63-Jährige kam am Sonntagabend gegen 20 Uhr aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er befuhr mit seinem Pick-Up zu diesem Zeitpunkt die Kreisstraße 6 von Winkelsett in Richtung Beckeln.

Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die K6 wurde für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Schaden von circa 16.000 Euro.

dpa/jdw