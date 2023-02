Winkelsett.de: Ein später, aber gut durchdachter Internetauftritt

Von: Jürgen Bohlken

Modern und anwenderfreundlich: der Internetauftritt der Gemeinde Winkelsett. © -

Winkelsett – Der schnellste Weg auf die am Montag online gestellte Website der Gemeinde Winkelsett führt über die Eingabe der Domain winkelsett.de. Die Suche via Google, Yahoo, Bing und Co. läuft im Moment ins Leere. Für die Suchmaschinen ist die Website noch ziemlich unsichtbar. Der User findet den Wikipedia-Eintrag zur Gemeinde zwar sofort, stößt aber ansonsten sehr viel früher auf das Bestattungsunternehmen Winkelsett und ein von einem großen Versandhandel angepriesenes „Winkel-Set“ als auf den kommunalen Online-Auftritt.

„Man lobt sich ja nicht gern selbst, aber ich muss trotzdem sagen, dass wir das gut hingekriegt haben“, urteilte Bürgermeister Bert Mahlstedt am Dienstag im Rat über die Homepage, in der viel Eigenarbeit der Kommunalpolitiker steckt. Für das „Rückgrat“ der Website habe Ratsherr Florian Fender mit seinem technischen Sachverstand gesorgt.

Da Winkelsett ohnehin lange unterversorgt war (und immer noch ist), was den Zugang zu schnellem Internet angeht, hatte es die Kommune mit dem Online-Auftritt nicht besonders eilig. Die anderen Außengemeinden der Samtgemeinde Harpstedt waren schneller. Dafür liefert Winkelsett aber nun ein Ergebnis ab, das Maßstäbe setzt, offenbarte die Präsentation der Website im Rat.

Künstler hinterlassen ihre „Visitenkarte“

Sogar in der Gemeinde beheimatete Künstler finden sich jeweils mit etwas Text, einem Foto und einem Link zu ihrer eigenen Homepage auf winkelsett.de wieder. Solche „Visitenkarten“ sollen auch die heimischen Unternehmen hinterlassen dürfen. „Das ist in Arbeit“, sagte Bert Mahlstedt. Während der Ratssitzung kam die Anregung, renommierte Pferdehöfe und Reitställe ebenfalls einzubeziehen.

Grundsätzliche Angaben zur Gemeinde auf der Website streifen etwa die Historie und erklären das Wappen mit Rautopf und Reckumer Steinen (zu den beiden Großsteingräbern gibt es ein kurzes „Extrakapitel“). Auch die kleinsten Ortsteile werden erwähnt.

Eine Bildergalerie rückt die landschaftlichen Reize ins rechte Licht. Der Bürgermeister dankte Anke Rüdebusch und Frank Lohmann für zur Verfügung gestellte Fotos.

Die Ratsmitglieder sind jeweils mit Konterfei und Mailadresse online zu finden. Der Bürgermeister taucht zusätzlich unter dem Button „Kontakt“ mit Telefon- und Faxnummer sowie der gemeindlichen Mailadresse auf. Optional kann ein Kontaktformular genutzt werden, um ein Anliegen vorzubringen.

Zugang zu Satzungen und Plänen

Die örtlichen Vereine hinterlassen mit ihren Kontaktdaten ebenfalls je eine „Visitenkarte“. Die Website verschafft dem Nutzer überdies Zugang zu allen für die Gemeinde relevanten Satzungen, und zwar mit Downloadmöglichkeit.

Verlinkungen mit dem Bürgerserviceportal der Samtgemeinde Harpstedt, dem Geoportal sowie dem Onlineauftritt des Landkreises Oldenburg und der Website der Samtgemeindefeuerwehr wirken durchdacht.

Der Nutzer findet sich auf winkelsett.de dank übersichtlich angeordneter Buttons mit prägnanten Oberbegriffen gut zurecht. Selbst das Aufspüren von Bebauungsplänen oder den Ergebnissen der letzten Kommunalwahl gestaltet sich unkompliziert. Eine Notruftafel erweist sich als nützliches „Extra“.

In seine Danksagungen für Hilfen im Zusammenhang mit der Erstellung der Homepage bezog der Bürgermeister auch Gerold Schäfer und Kai-Uwe Pfänder (stellvertretend für den Heimatbund zwischen Dehmse und Hunte), die Samtgemeindearchivare Günter Kastendieck und Friedrich zur Hellen, den Ersten Samtgemeinderat Ingo Fichter sowie die „IT-Abteilung im Amtshof mit Bernd Beuke und Patrick Manneck“ ein, ebenso die Untere Naturschutzbehörde.

Für die Homepage gelte, dass der Weg das Ziel sei. „Wir entwickeln uns mit unserem Internetauftritt sicherlich weiter, wenn vielleicht auch nicht in so großen Sprüngen. Für Feedback sind wir immer zu haben. Denn daraus können wir nur lernen, um uns zu verbessern“, bekräftigte Bert Mahlstedt.

Lob für Samtgemeinde-Serviceportal

Am Rande lobte er das Bürgerserviceportal der Samtgemeinde Harpstedt: „Man kann ein Anliegen eingeben und bekommt einen zuständigen Ansprechpartner angezeigt.“ Mahlstedt wertete das als einen ersten Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung der Verwaltung. „Das lief unter dem Stichwort Kommune365. Das Onlinezugangsgesetz steht dahinter. Künftig soll ganz viel online machbar sein – sowohl in Richtung Bürger–Kommune als auch in die andere Richtung“, erläuterte Ingo Fichter. Zu den Dingen, die mit dem Ziel eines „virtuellen Rathauses“ via Internet möglich sein sollen, gehören etwa das Ab-/Ummelden des Wohnsitzes oder das Stellen von Anträgen. In Richtung Antragsteller soll wiederum das Erteilen von Genehmigungen, auch Baugenehmigungen, via Worldwide Web funktionieren.

„Das Onlinezugangsgesetz hätte eigentlich schon umgesetzt sein sollen, ist aber – wie vieles – noch nicht komplett umgesetzt“, sagte Fichter und fügte hinzu: „Es gibt einen Termin, bis zu dem das endgültig erledigt sein soll. Wir arbeiten daran.“

Rat verabschiedet soliden Haushalt Der am Dienstagabend einstimmig vom Rat verabschiedete Haushalt der Gemeinde Winkelsett für 2023 beinhaltet als einzige investive Maßnahme weitere 185.000 Euro für den Breitbandausbau. Die voraussichtlich 2025 endende dritte Ausbaustufe sei gestartet, erwähnte Bürgermeister Bert Mahlstedt. Ob die Gemeinde Winkelsett eher am Anfang oder zum Ende hin zum Zuge komme, sei noch unklar. Eine Liste, aus der das hervorgehe, werde der Landkreis zu gegebener Zeit auf seine Website stellen. Jeweils 185.000 Euro hatte Winkelsett auch schon in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 eingeplant. „Wir sammeln das Geld für den Breitbandausbau an“, erläuterte Samtgemeindekämmerer Ingo Fichter. „Solide“ und „unaufgeregt“ nannte Bert Mahlstedt den Winkelsetter Haushalt 2023. Die Gemeinde ist schuldenfrei und verfügt über ein üppiges Guthaben, für das sie nun auch wieder Zinsen erwarten darf. Der Etat sieht weder eine Kreditaufnahme noch Verpflichtungsermächtigungen vor. Durch das Haushaltsjahr 2022 sei die Gemeinde Winkelsett „besser als erwartet“ gekommen, merkte der Bürgermeister an. Die Hebesätze bewegen sich 2023 mit – unverändert –350 Prozent (Grundsteuer A/ B) und 380 Prozent (Gewerbesteuer) im Vergleich mit den anderen sieben Mitgliedskommunen der Samtgemeinde Harpstedt am unteren Ende der Skala. Im Ergebnisetat klafft ein Defizit von 91.500 Euro, das aber aus Vorjahresüberschüssen gedeckt werden kann. Die abzuführende Kreisumlage steigt gegenüber dem Ist-Wert 2022 um 1.024 auf 214.200 Euro – und die Samtgemeindeumlage um 11.954 auf 372.800 Euro. An Einnahmen (in Klammern die Ist-Zahlen für 2022) erhofft sich Winkelsett 68.000 (68.275,53) Euro aus der Grundsteuer A, 43.000 (49.503,67) Euro aus der Grundsteuer B, 200.000 (211.083,67) Euro aus der Gewerbesteuer sowie 240.000 (258.335) Euro aus Einkommensteueranteilen, 20.000 (19.0707) Euro aus Umsatzsteueranteilen und 3.700 (3.452,75) Euro aus der Hundesteuer. Außerdem rechnet die Gemeinde – wie 2022 – mit 25.000 Euro aus Konzessionsabgaben. Auf mittlere Sicht hat sie investiv die anteilige Mitfinanzierung der Radwege entlang der K6 (von Beckeln über Hackfeld bis Winkelsett), der K5 (von Reckum bis Colnrade) und der K 225 (von Reckum bis Wildeshausen) vor der Brust. Letztere Maßnahme kommt wohl schon sehr bald. Der Landkreis rechnet laut Bert Mahlstedt damit, dass die Arbeiten im ersten Halbjahr 2023 beginnen. Der Bürgermeister ist diesbezüglich noch skeptisch, zumal bei Baumaßnahmen „fast immer Verzögerungen eintreten“

„380-kV-Leitung soll in Kürze ans Netz gehen“ Die 380-kV-Leitung von Ganderkesee nach St. Hülfe, die als Freileitung durch die Gemeinden Prinzhöfte, Winkelsett und Colnrade führt, soll in Kürze ans Netz gehen. Das hat Winkelsetts Bürgermeister Bert Mahlstedt am Dienstag im Gemeinderat berichtet. Von einem genauen Termin habe er bislang keine Kenntnis. Im Zusammenhang mit dem Großprojekt solle es noch Erdungsmaßnahmen an Gasleitungen geben. Was die Ausbesserung der von Netzbetreiber TenneT für den Stromleitungsbau auf Winkelsetter Gebiet genutzten Wege angehe, komme „Bewegung“ in das Thema. Mahlstedt rechnet damit, dass im laufenden Jahr eine Einigung erzielt wird.