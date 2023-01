Bückeburger (41) nach Unfall in der Gemeinde Winkelsett verletzt

Von: Jürgen Bohlken

Einen Verkehrsunfall in der Gemeinde Winkelsett nahm die Polizei in der Nacht zum Montag auf. © -

Hölingen/Beckstedt – Nach einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Winkelsett, der am Montag um 1.40 Uhr passierte, ist laut Polizei ein alleinbeteiligter Autofahrer (41) aus Bückeburg mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Er war mit seinem Mercedes zwischen Hölingen und Beckstedt in Richtung Colnrade nach rechts von der Fahrbahn der Dorfstraße abgekommen und hatte dann gegengelenkt, woraufhin das Auto in die gegenüberliegende Schutzplanke krachte. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzte die Schadenshöhe auf rund 10.000 Euro.