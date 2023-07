Windpark „Wunderburg 2“ eingeweiht: Der Weg war steiniger als erwartet

Von: Holger Rinne

Teilen

Eine Sektdusche verpasste Ekkehard Darge einem Windrad – im Beisein der stellvertretenden Prinzhöfter Bürgermeister Thomas Hacke (verdeckt) und Werner Lange (l.) sowie von Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel (r.). © Rinne

Wunderburg – Im Rahmen eines Nachbarschaftsfestes mit geladenen Gästen ist der Windpark „Wunderburg 2“ am Samstagnachmittag feierlich eingeweiht worden. Etwas „verspätet“. Denn bereits Ende Januar war das letzte der sechs Windräder ans Netz gegangen. Mit den neuen Anlagen können pro Jahr rund 60 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Das deckt rechnerisch den Verbrauch von etwa 20 000 Vier-Personen-Haushalten.

Die vor Ort regenerativ erzeugte Strommenge in der Samtgemeinde Harpstedt ist (laut Avacon) viermal so hoch wie deren eigener Strombedarf. „Das wird noch einmal mehr werden“, sagte Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel in seiner Ansprache. Das Land werde den Kommunen zukünftig vorschreiben, 2,7 Prozent ihrer Flächen für Windanlagen zur Verfügung zu stellen. Wir haben das Potenzial von sechs bis acht Prozent der Flächen“, so Nagel. „Dieser Windpark wird also nicht der letzte in der Samtgemeinde bleiben. Ich bin nicht gegen die Windenergie, aber wir sollten auch nicht überall Windräder hinstellen“, verdeutlichte der Amtshof-Chef seinen Standpunkt.

Klimaschutz beginnt hier – und nicht im Plenarsaal im Berlin.

Thomas Hacke vollzog noch einmal anschaulich den Werdegang von der ersten Idee im Jahr 2014 bis zur Genehmigung 2021 nach. „Ganz so hemdsärmelig, wie wir beide uns das vorgestellt hatten, ging es dann doch nicht“, schilderte der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Prinzhöfte den recht steinigen Weg, den er gemeinsam mit seinem Amtskollegen Werner Lange und dem Rat gegangen ist. „Ohne Akzeptanz der Bevölkerung wären solche Projekte nicht möglich. Klimaschutz beginnt hier – und nicht im Plenarsaal im Berlin“, untermauerte Hacke.

Spendenkonto für gemeinnützige Zwecke

Das weiß selbstverständlich auch Projektleiter Ekkehard Darge vom Projektierer wpd. Von den sechs Anlagen soll eine als Bürgeranlage betrieben werden. Diesbezüglich steht die wpd mit der Energiegenossenschaft Harpstedt in Gesprächen. Drei der Windkraftanlagen werden von den Grundeigentümern über eine Betreibergesellschaft betrieben. „Vergleichen Sie es mit der Produktion von Lebensmitteln! Sie haben die Fläche und ernten den Wind. Den Strom liefern Sie dann in die Ballungsgebiete, wo er gebraucht wird“, beschrieb Darge die Windenergie als inzwischen wichtigen Einkommensfaktor für die Landwirtschaft.

Aber auch die Gemeinde Prinzhöfte kommt finanziell nicht zu kurz. Neben den Steuereinnahmen stellen die Betreiber ihr einen Betrag aus der EEG-Vergütung zur Verfügung, der um die 100 000 Euro jährlich in das Gemeindesäckel spülen wird.

Zusätzlich wurde ein Spendenkonto eingerichtet, aus dem regelmäßig gemeinnützige Projekte unterstützt werden sollen, betonte Eike Bruns, einer der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft. Zuletzt habe die Jugendfeuerwehr Prinzhöfte davon profitiert.