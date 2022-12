Windpark für Henstedter Heide: Einfach vorpreschen? Pustekuchen!

Von: Jürgen Bohlken

Die Windräder im Windpark Wunderburg II (hier ein Bild von der Montage eines Maschinenhauses) stehen. Bis es in der Klein Henstedter Heide so weit ist, dauert es noch. © Bohlken

Simmerhausen/Klein Henstedt – Manchem Flächeneigentümer, der mit der Windkraft Reibach machen will, kommt die Windparkplanung für die Klein Henstedter Heide offenbar nicht schnell genug voran. Gegen ein Vorpreschen aber weiß sich die Gemeinde Prinzhöfte zu wehren.

Der Rat hat am Mittwochabend in der Horstedter Schützenhalle einstimmig eine Veränderungssperre beschlossen. Damit sind im Grundsatz bauliche Veränderungen im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans (Nr. 5) „Windpark Simmerhausen–Klein Henstedt“ so lange untersagt, bis dieser als Satzung beschlossen und in Kraft getreten ist.

Wir planen hier schon seit Jahren. Und jetzt möchten da zwei Flächeneigentümer von der Seite reingrätschen, Tatsachen schaffen und Anlagen errichten. Das geht in meinen Augen gar nicht.

Natürlich gibt es für diesen Schritt einen konkreten Anlass: Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Hacke wies auf einen Versuch hin, die gründliche Beplanung des Gebietes zu konterkarieren. „Uns liegt ein Antrag von zwei Flächeneigentümern aus der Gemeinde Dötlingen vor, die innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes je eine Windkraftanlage errichten möchten. Weil das unsere Planungen stört, sehen wir den Erlass einer Veränderungssperre vor. Das ist ein verwaltungsrechtlicher Vorgang, den wir öffentlich behandeln müssen“, erläuterte Hacke.

Im Sitzungsverlauf ergänzte er: „Wir planen hier schon seit Jahren. Und jetzt möchten da zwei Flächeneigentümer von der Seite reingrätschen, Tatsachen schaffen und Anlagen errichten. Das geht in meinen Augen gar nicht.“

Auch Samtgemeindebauamtsleiter Jens Hüfner sah das Erfordernis, die gemeindliche Planung abzusichern. Für solche Fälle sehe der Gesetzgeber das Instrument der Veränderungssperre nach §14 Baugesetzbuch vor. Damit bliebe die Planungshoheit der Gemeinde gewahrt.

Eine Veränderungssperre werde für einen begrenzten Zeitraum erlassen (üblich und im Sinne des Gesetzgebers angemessen seien zwei Jahre). Um dieses Instrument anwenden zu dürfen, müsse die Gemeinde Prinzhöfte einen B-Plan-Aufstellungsbeschluss gefasst haben, was schon 2015 geschehen sei. Die zweite Voraussetzung, nämlich die erkennbare Absicht, das eigene Planungsinteresse abzusichern, sei ebenfalls erfüllt, zumal weitere Verfahrensschritte schon vollzogen worden seien. Der B-Plan-Vorentwurf ist de facto bereits in die öffentliche Auslegung und die frühzeitige Beteiligung gegangen.

Weil das Vorhaben der Antragsteller, zwei Windkraftanlagen während der Planungsphase zu realisieren, die Planungshoheit der Gemeinde klar tangiert, hat die Veränderungssperre ihre Berechtigung. Heißt in der Konsequenz auch: Dem Antrag der beiden Flächeneigentümer auf „Vorbescheid“ wird natürlich nicht entsprochen.