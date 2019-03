Windkraft: Wenn Förderung ausläuft

+ Das Thema Windkraft animierte Christian Dürr (2.v.r.) zu einem Besuch in Groß Ippener. Foto: Müller

Groß Ippener/Prinzhöfte – Auf Einladung des Vorsitzenden des FDP-Ortsverbandes Samtgemeinde Harpstedt, Steffen Akkermann, ist am Dienstag der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Dürr in Groß Ippener zu Gast gewesen. Mit Klaus Klitte und Manfred Bannas, Beteiligte der Anlagen der Siekwind GmbH und Co. KG, besichtigte er eins von drei 2003/2004 in Eigenregie geplanten und gebauten Windrädern. Der Strom wird über eine sieben Kilometer lange Leitung nach Delmenhorst-Süd ins EWE-Netz eingespeist. Die für 20 Jahre garantierte Einspeisevergütung entfällt ab 2023/2024. Was dann?