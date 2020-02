Windböe drückt Lastzug in Planke

Groß Ippener/Wildeshausen – Eine Windböe hat am frühen Dienstagmorgen um 5.10 Uhr den Sattelzug eines 34-Jährigen aus Twistringen zwischen den A1-Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Richtung Osnabrück nach links von der Überholspur in die Mittelschutzplanke gedrückt. „Dadurch wurde die Grünfläche einige Meter aufgewühlt und auf der Fahrbahn verteilt“, meldete die Autobahnpolizei. Sie schätzte die Schadenshöhe auf ungefähr 10 000 Euro. Der Unfall zog Verkehrsbehinderungen nach sich. Grund: Für die Dauer der Bergung und der Fahrbahnreinigung bedurfte es einer Sperrung des Überholfahrstreifens. Bis 9.15 Uhr wurde der Verkehr einspurig an dem verunfallten Sattelzug vorbeigeleitet. Die Reinigung der Fahrbahn bewerkstelligte die Autobahnmeisterei.