Willi Laues „Baby“ ist längst erwachsen

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Erst kürzlich hat er sein 90. Wiegenfest gefeiert. Nach wie vor verfolgt Willi Laue mit großem Interesse, was aus seinem längst erwachsenen „Baby“ geworden ist: Ihm verdankt die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt ihre Nachwuchsabteilung. Der langjährige Tambourmajor hatte in den späten 1960er-Jahren zunächst den Spielmannszug „reanimiert“. Zahlreiche Jugendliche erhöhten die Kopfstärke der Feuerwehrkapelle erheblich; eine Schulklasse trat mehr oder weniger komplett bei. Damit gab es auf einen Schlag auch potenziellen – zu einem großen Teil weiblichen – Brandschützernachwuchs. Feuerwehr war damals allerdings Männersache. Die 1969 ins Leben gerufene Jugendabteilung eröffnete indes auch Mädchen den Zugang. Und genau das wollte ihr Begründer Willi Laue erreichen.

Seither sind 50 Jahre vergangen. Das Jubiläum der Jugendfeuerwehr Harpstedt erfährt am Sonnabend, 24. August, von 11 bis 17 Uhr auf dem Koems-Gelände in Harpstedt eine gebührende Würdigung.

An selber Stelle hatten 2018 die „Großen“ feste gefeiert: Die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt verband im Juni 2018 ihr 125-Jahr-Jubiläum mit der Ausrichtung des Kreisentscheids nach komplett neuen Wettbewerbsrichtlinien. Andreas Tangemann, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes, nannte die Brandschützer seinerzeit „eine ehrenamtliche Elitetruppe“.

Der Harpstedter Nachwuchs kündigt für das eigene Jubiläum unter anderem das Spiel ohne Grenzen an. Es ist bekanntermaßen Bestandteil der Miniolympiade auf Landkreisebene. Anlässlich des „50-Jährigen“ werden einige zusätzliche Nachwuchsabteilungen, auch Kinderfeuerwehren, mitmischen und ihre Fertigkeiten öffentlich vor Publikum unter Beweis stellen. Für Stärkungen sorgen die Organisatoren mit einem kulinarischen Angebot, das Pommes, Bratwurst, Chicken Nuggets und Nackensteaks sowie Getränke umfasst. Obendrein ist ein Eiswagen vor Ort, und es gibt frisch zubereiteten Butterkuchen aus dem „Backhus“. Zum Spielen und Toben laden derweil draußen Sandkiste, Hüpfburg, Trampolin und Riesenrutsche ein. Im Lämmerkoven lässt eine kleine Bildergalerie die Erinnerung an Highlights aus 50 Jahren Jugendfeuerwehr Harpstedt lebendig werden. Hinzu kommt eine Bastelecke, in der jeder, der Lust darauf hat, kreativ sein kann.

„Wir lernen, um zu helfen.“ So lautet ein Leitsatz der Nachwuchsbrandschützer. Er ist nachzulesen im Online-Auftritt der Jugendfeuerwehr Harpstedt, in der aktuell vier Mädchen und 13 Jungen erstes feuerwehrtechnisches „Rüstzeug“ in Theorie und Praxis erwerben. Nach den Sommerferien beginnen wieder die gemeinsamen Dienstabende im Harpstedter Feuerwehrhaus – und zwar an jedem Mittwoch um 18 Uhr. Mädchen und Jungen, die unverbindlich zum Schnuppern kommen wollen, seien stets willkommen, betont Jugendfeuerwehrwartin Jana Siemers.

Die gemeinsamen Aktivitäten gehen deutlich über Feuerwehrtechnik und Erste Hilfe hinaus. So lebt der Nachwuchs seine Kreativität gelegentlich beim Basteln aus oder pflegt Kameradschaft und Teamgeist auch schon mal beim Pizzabacken. Hinzu kommen Zeltlager- und Wettbewerbsteilnahmen. Einmal im Monat steht ein Sportdienst in der Turnhalle der Grundschule Harpstedt auf dem Terminplan – mit Mannschaftsspielen und weiteren Bewegungsangeboten. Die jährliche Beteiligung an der Aktion „Saubere Landschaft“ unterstreicht die Bereitschaft, über den Tellerrand zu blicken und schon in jungen Jahren etwas für Umwelt und Gemeinwohl zu tun. Das Sammeln von Strauchschnitt fürs Osterfeuer lässt indes eine enge Verzahnung mit den „Aktiven“ erahnen. Und die kommt nicht von ungefähr: Für die Einsatzabteilung ist die Jugendfeuerwehr gerade in Zeiten, da es nicht mehr so leicht wie früher fällt, das Ausscheiden von Kameraden wegen Erreichens der Altersgrenze zu kompensieren, eine unentbehrliche Quelle der Nachwuchsrekrutierung.

So kommen heute in der Samtgemeinde Harpstedt auf sieben (demnächst noch sechs) Ortsfeuerwehren gleich fünf Jugendfeuerwehren. Eine davon, „PriHo-KleHe“, erlebte ihre Geburtsstunde 2003 – und damit vergleichsweise spät. Sie ist als Nachwuchsorganisation sozusagen das gemeinsame „Kind“ der Ortswehren Prinzhöfte-Horstedt und Klein Henstedt, die demnächst in einer größeren (Stützpunkt-) Feuerwehr „aufgehen“ sollen. Im Wettbewerbsgeschehen tun sich seit vielen Jahren auf Kreisebene und darüber hinaus die Nachwuchsbrandschützer aus Beckeln mit Siegen und guten Platzierungen besonders hervor. Die Feuerwehren Colnrade sowie Kirch- und Klosterseelte möchten die eigenen Jugendabteilungen, die zusätzlich das dörfliche Leben bereichern, ebenfalls nicht missen.

Mittlerweile setzen die Bemühungen, Begeisterung für das Schützen, Retten, Bergen und Löschen zu wecken, sogar in einer noch jüngeren Zielgruppe an: Schon seit August 2017 existiert eine Kinderfeuerwehr für die Samtgemeinde Harpstedt.