Wer will Schülern helfen – bei den Hausaufgaben?

Harpstedt – Wann die Schule definitiv wieder losgehen wird, steht zwar noch nicht fest, aber wenn es so weit ist, setzt die Grundschule Harpstedt auch die Hausaufgabenhilfe für alle Jahrgangsstufen fort. Jeweils ab 12 Uhr kommen die Erst- und Zweitklässler zum Zuge, jeweils ab 13 Uhr die Dritt- und Viertklässler. Bislang nehmen zum Bedauern von Rektor Ufke Janssen nur einige wenige Schüler dieses Angebot in Anspruch. Es dürften durchaus mehr sein. Verstärkung wünscht sich die Schule außerdem für den Kreis der Ehrenamtlichen, die bei der Erledigung der Hausaufgaben helfen. Freiwillige können sich unter Tel.: 04244/7217 melden (der Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört) – oder per Mail an grundschule@harpstedt.de. Von den Ehrenamtlichen wird im Übrigen keineswegs erwartet, dass sie die ganze Woche über täglich jeweils eine Schulstunde für die Hausaufgabenhilfe opfern. Wer tageweise einspringen möchte, kann das gern tun. Die genannte Rufnummer und die Mail-Adresse gelten ebenso für Eltern, die ihre Kinder für die Hausaufgabenhilfe anmelden möchten.