„freiraum“-Team organisiert Erntedankfeier zum ersten Jahrestag

+ © Oetjen Heizten dem Publikum mit ihren Rhythmen ordentlich ein: „acompasso“ aus Wildeshausen mit Leiter Oliver Franz. © Oetjen

Harpstedt - Von Lea Oetjen. Wer sich am Sonntagmittag in der Nähe der Freistraße in Harpstedt aufgehalten hat, konnte nicht überhören, dass es Grund zur lautstarken Freude gab: Vor genau einem Jahr öffnete der dort ansässige „freiraum“ seine Türen. Um das gebührend zu würdigen, hatten die Mitarbeiter eine große Erntedankfeier organisiert, auf die Passanten spätestens um kurz nach 13 Uhr aufmerksam wurden, als die Sambistas von „acompasso“ aus Wildeshausen ihre Arbeit aufnahmen.