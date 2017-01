Wiechmann weiterhin an der Vereinsspitze

Wahlen beim Schützenverein Groß Ippener

+ © Beumelburg Die Groß Ippener Schützen Silke Schröder, Carsten Schröder, Swen Wiechmann, Arnold Wiechmann, Jan-Erik Hilger, Niels Wülfers, Wilhelm Kuhlmann, Bernd Holzhausen (v.l.). © Beumelburg

Groß Ippener - Ehrungen und Wahlen waren wichtige Punkte der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Groß Ippener am Freitagabend in der Gaststätte Wülfers in Groß Ippener. Für den ersten Vorsitzenden Arnold Wiechmann war es keine Frage, weiterzumachen, allerdings wurde der 59-jährige Dietrich Wittenberg nach 24 Jahren als stellvertretender Vorsitzender verabschiedet. Seinen Rücktritt hatte er bereits im vergangenen Jahr angekündigt, sodass der Vorstand Gelegenheit hatte, nach einem Nachfolger Ausschau zu halten. Als neuer Stellvertreter wurde Jan-Erik Hilger einstimmig von den 67 wahlberechtigen Versammlungsmitgliedern gewählt und zugleich vom Schützen zum Oberleutnant befördert.

Auch Carsten Schröder wurde befördert: Nachdem er bislang kommissarisch tätig war, wurde er nun offiziell als Schießmeister gewählt und damit zum Leutnant befördert. Sein Vorgänger Heinz-Dieter Schütte konnte diese Tätigkeit fünf Jahre ausüben. Wiechmann dankte ihm für seine Dienste mit einer Urkunde und einem Präsent. Da er aus privaten Gründen verhindert war, konnte Schütte den Dank allerdings nicht persönlich entgegennehmen.

Neu gewählt wurde auch Thomas Lange, der nun das Amt des stellvertretenden Schießmeisters bekleidet. Befördert wurden zudem Maike Kieselhorst, Thomas Otto und Erhard Voßmeier, die jeweils zum Oberschützen ernannt worden sind.

Insgesamt zeigte sich Wiechmann mit dem vergangenen Jahr zufrieden, wünschte sich allerdings mehr Engagement bei internen Veranstaltungen wie beispielsweise auf den Kartenabenden oder Übungsschießen. Immerhin habe der Verein 308 Mitglieder in seinen Reihen.

Kassenwart Niels Wülfers berichtete von einem Überschuss, der unter anderem den Bau einer überdachten Terrasse investiert werden könne. Aber auch der Kauf eines Notebooks und die Restaurierung der Theaterbühne für die Theatergruppe stehen an.

jb