Wie Harpstedt zur „Minderstadt“ avancierte

Von: Jürgen Bohlken

Das Airborne-Scanning-Ergebnis hebt die Konturen und Merkmale der Harpstedter „Motte“ hervor. Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege Oldenburg © -

Harpstedt – Die Motte in der Nähe des Harpstedter Rosenfreibades habe eine Plattform statt eines klassischen Erdhügels, weiß Michael Wesemann, technischer Mitarbeiter beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege Oldenburg. Das könne bauartbedingt sein – oder aber ein Indiz für eine nicht zu Ende gebaute Turmhügelburg. Aufnahmen, die im Airborne-Scanningverfahren entstanden waren, lassen als Folge EDV-gestützten „Ausblendens“ der Flora sehr gut die bautypischen Merkmale und Konturen erkennen.

Sollte die Motte tatsächlich nicht vollendet worden sein, wäre das zumindest plausibel, hat Historiker Prof. Dr. Bernd Ulrich Hucker auf Grundlage von Schriftzeugnissen herausgefunden: Der Kleinadel hatte die Turmhügelburg in Richtung Bremen verlassen. Das ebnete den Weg für die spätere Gräfteburg (heute Amtshof) – und damit für Expansion.

Kaufmannspriester bei den Kreuzfahrern

„Es gab hier eine ritterliche Familie, Ministerialen der Grafen von Oldenburg, die sich de Harpenstede nannte, und den Stammsitz schon im zwölften Jahrhundert aufgab. Volkhard de Harpenstede ist in Livland gewesen. Und zwar nicht etwa als Mitglied der Schwertbrüder, eines Ritterordens; vielmehr gehörte er 1203 als Kaufmannspriester zu den Kreuzfahrern. Es gibt eine Chronik, die ihn erwähnt. Diese Quelle habe ich mir ganz genau angesehen“, versichert Hucker.

Es wohnte sich in Bremen weit angenehmer in einem Steinturm aus Backsteinen – mit blühendem Handel im Umfeld.

Ab 1237 seien die von Harpenstede als Ratsherren in Bremen nachweisbar. Ihr Weggang aus Harpstedt erkläre, warum sie die Motte aufgaben. „Sie brauchten sie schlicht nicht mehr. Bremen war viel schöner. Es wohnte sich dort weit angenehmer in einem Steinturm aus Backsteinen – mit blühendem Handel im Umfeld“, weiß der Historiker.

Interessant sei in diesem Zusammenhang, dass auf der Harpstedter Motte „Ziegelsteine gefunden wurden“. Die Einführung der Ziegelbauweise in der hiesigen Gegend sei nämlich datierbar – auf um 1150. Heißt laut Hucker: „Zu der Zeit war die Motte in Harpstedt noch bewohnt. Wie lange? Das wissen wir nicht. 1185 wurden die Steintürme in Bremen gebaut. Also kann man sagen: Etwa zwischen 1150 und 1185 sind die von Harpenstede nach Bremen abgezogen.“

Nachdem die Oldenburger Grafen den Besitz ihrer Dienstmannen zurückerhalten hatten, bauten sie die Motte nicht weiter, sondern legten gleich eine moderne, größere Gräfteburg an, auf der ihr Zweig Oldenburg-Bruchhausen im 13. Jahrhundert auch nachzuweisen ist.

Die „ritterlichen Leute auf dem flachen Land“ hätten automatisch zu den ratsfähigen Familien gehört. „Das war so eine Art Oligarchie“, erklärt Hucker. „Der Rat wählte sich immer aus einer bestimmten Schicht – den Patriziern.“ In Bremen hätten die von Harpenstede sogar ein Wappen geführt, das mit der Harfe als Symbol den verlassenen Stammsitz angedeutet und mit roten Kreuzen auf den Kreuzzug hingewiesen habe. Der Knappe Werembert von Harpenstede habe 1376 seinen Burgmannshof im Schloss Delmenhorst veräußert, „womit die Geschichte der Familie endete“.

Wassermühlen schlichtester Bauart

Hucker weiter: „Nachdem die Oldenburger Grafen den Besitz ihrer Dienstmannen zurückerhalten hatten, bauten sie die Motte nicht weiter, sondern legten gleich eine moderne, größere Gräfteburg an, auf der ihr Zweig Oldenburg-Bruchhausen im 13. Jahrhundert auch nachzuweisen ist.“ Flapsig formuliert: Sie bauten eine „ordentliche“ Burg. Eine Motte, zu der konstitutiv immer ein Meierhof und eine Wassermühle gehört hätten, sei im Vergleich damit eine primitive Anlage gewesen, weiß Hucker. Auch die damals üblichen Wassermühlen galten in der Bauweise als schlicht. „Auch die der Motte hätte sich gewiss leicht versetzen lassen. Das muss aber keineswegs die Wassermühle an diesem Standort hier gewesen sein“, verrät Bernd Ulrich Hucker im Hotel „Zur Wasserburg“.

Die Harpstedter Motte lag im „Logebruch“. Und bei dem dazugehörigen Meierhof handelte es sich nach Kenntnis von Hucker um den späteren Burgmannshof im Ortsteil Loge, mit dem eine Funktionsveränderung einhergegangen sei.

Zusammenhang mit den vier Rotts?

„Man könnte sagen, dass in mehreren Schritten der Ursprung Harpstedts als Flecken grundgelegt worden ist: Der Ministeriale, der Ritter, zieht nach Bremen. Der Graf freut sich, dass er weg ist, und baut eine geräumige Burg. Der Meierhof wird Burgmannshof. Burgmannen kommen her. Sie sitzen an allen vier Enden Harpstedts und sind zuständig für das Schloss“, resümiert Hucker.

Ob es da einen Bezug zu den vier Rotts der Bürgerschützen gebe? „Das könnte gut sein, zumal das in anderen Flecken ähnlich ist“, erwidert Hucker. „Das entspricht jedenfalls genau der Ansiedlung der Burgmannshöfe. Und die Fleckensbürger waren die bewaffnete Truppe für die Verteidigung der Burgen.“ Der Historiker geht in seinen Schlussfolgerungen noch weiter: Ohne die Aufgabe der Motte und den Abzug der von Harpenstede nach Bremen wäre Harpstedt womöglich eine eher unbedeutende Siedlung geblieben, wenn nicht gar ein einzelner Hof. Zum Vergleich zieht Hucker die ebenfalls von Michael Wesemann in Wachendorf bei Syke untersuchte Motte heran. Die sei bis um 1300 bewohnt gewesen – und der Ort ein Dorf geblieben. „Der Kleinadel ging eben nicht weg. Er gründete aber grundsätzlich keine Wasserburgen und keine Flecken.“

Kleinadel auch in Kellinghausen

Ein gutes Beispiel sei ebenso Kellinghausen, wo es laut Hucker sogar bis ins 14. Jahrhundert hinein Ritter und Knappen gab, die vor Ort blieben und „Geld von den Bauern einzogen“ – mit dem Ergebnis, dass die Siedlung klein und dörflich blieb. Laut Hucker finden sich auch dort Hinweise auf eine mögliche Motte. Ob wirklich eine existiert hat, sei aber noch nicht richtig untersucht.

Motte sei im Übrigen ein Kunstwort zur Benennung einer Turmhügelburg. Die zeitgenössische plattdeutsche Bezeichnung sei „Tornwort“ (hochdeutsch: Turmwarft).

In Harpstedt zogen das Verlassen der Motte und der Bau der Gräfteburg Hintersassen, Schmiede, Gastwirte und dergleichen nach sich. Der Ort hatte nach Darstellung des Mittelalter-Experten obendrein durchaus ein paar Vorzüge zu bieten, die eine Expansion begünstigten. Hucker nennt etwa den Delmeübergang. „Die Grafen von Oldenburg-Bruchhausen spalteten sich ja ab von ihren Oldenburger und Wildeshauser Vettern. Da war Harpstedt auf einmal als Grenzfestung wichtig“, gibt der Historiker zu bedenken.

Stadtluft macht frei – „Fleckensluft“ nicht

1396 verlieh der Landesherr Harpstedt das Weichbildrecht in Anlehnung an das Bremer Recht – mit dem Marktrecht als wichtigem Bestandteil. Harpstedt avancierte zum Flecken, zur „Minderstadt“. Was es mit den Vorsilben „Minder“ auf sich hat, erklärt Hucker so: „Stadtluft macht frei. Das heißt, wer sich eine Zeit lang unangefochten in der Stadt aufgehalten hat, ist ein freier Mann. Das galt aber nicht für die Flecken. Die hatten zudem keine Hochgerichtsbarkeit. Der Bremer Rat hängte auch Diebe und köpfte Seeräuber. Solche Befugnisse blieben dem Fleckensbürgermeister verwehrt. Der durfte nur kleinere Streitigkeiten entscheiden.“

Bürgerschützen sind für gewöhnlich – wie Schützengilden – gleichzeitig mit den Städten und Flecken entstanden. Logischerweise. Man konnte ja wohl schlecht zehn Jahre später damit anfangen, die Leute zu bewaffnen und in Rotts, Quartiere oder Korporalschaften einzuteilen

Hucker vermutet stark, dass die Verleihung des Weichbildrechts von 1396 nur die Aufwertung eines schon vorher existenten eingeschränkten (vielleicht des Wildeshauser) Stadtrechts war. Auch reichen die Ursprünge der Bürgerschützen nach seiner Einschätzung sehr viel weiter als gut 500 Jahre zurück. „Bürgerschützen sind für gewöhnlich – wie Schützengilden – gleichzeitig mit den Städten und Flecken entstanden. Logischerweise. Man konnte ja wohl schlecht zehn Jahre später damit anfangen, die Leute zu bewaffnen und in Rotts, Quartiere oder Korporalschaften einzuteilen. In Peine musste ich meine Auffassung verteidigen. Da existiert eine Schützengilde, von der es hieß, sie sei ein paar 100 Jahre alt. Ich habe argumentiert, dass Peine um 1220 von Kaiser Otto dem Vierten gegründet worden ist. Auf meine Aussage, dass die Gilde dann auch zu der Zeit ins Leben gerufen worden sein muss, kam Widerspruch“, erinnert sich Hucker. Und zwar mit Verweis auf die Ersterwähnung deutlich jüngeren Datums. Die sei aber eben dem Zufall geschuldet und lasse keinerlei Rückschlüsse auf das wahre Alter der Gilde zu.