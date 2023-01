Wetterextreme halten Feuerwehren in der Samtgemeinde Harpstedt auf Trab

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften mobilisierte der Brand des Müller-Wohnhauses auf dem Mühlenanwesen. © boh

Harpstedt – Als psychisch belastend empfanden Einsatzkräfte der Samtgemeindefeuerwehr auch 2022 das Freischneiden eingeklemmter Fahrzeuginsassen; zwei nächtliche Auffahrunfälle in Folge auf der A1 forderten sie am 27. Oktober sogar doppelt. Hohe körperliche Anstrengung brachten indes Flächen- und Erntemaschinenbrände im warmen und regenarmen Sommer mit sich, wobei die Feuerwehren ein Übergreifen der Flammen auf bewaldete Gebiete verhindern konnten.

Im Einsatzgeschehen 2022 der Samtgemeindefeuerwehr spielten Wetterkapriolen eine bedeutende Rolle. Das ließ sich einem Pressegespräch mit den Pressesprechern Christian Bahrs und Jannik Stiller sowie Gemeindebrandmeister Nico Sparkuhl und Stellvertreter Frank Bollhorst entnehmen – im Beisein von Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel. Die Orkane „Ylenia“ und „Zeynep“ forderten die Brandschützer vom 17. bis 19. Februar allein rund 120 Mal. Das machte mehr als die Hälfte aller 219 Einsätze aus. „Im Vorjahr gab es komischerweise kein Orkantief“, kommentierte Christian Bahrs die Zahl der 2021 erbrachten Hilfeleistungen, die mit 38 weit unter dem Niveau von 2022 blieb.

„Blinder Passagier“ im Transporter

Auf der Autobahn sei für die Brandschützer im zurückliegenden Jahr einiges an „Kleinkram“ angefallen, sagte Stiller. Die Ippener Wehr sei neben Hengsterholz-Havekost und Wildeshausen zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz an der A1 ausgerückt. „Dann kam die Schlange dazu“, spielte Stiller auf eine Kornnatter an, die sich Ende Juli aus der Armaturenbrettverkleidung eines Transporters wand, ehe ein Ippener Brandschützer den „blinden Passagier“ mit dicken Schutzhandschuhen packte und in eine Kiste beförderte.

Einbrecher versprühen Reizgas

Zu einem weiteren ungewöhnlichen Einsatz rückten Kräfte am 20. August aus: Nach einem Einbruch in Kirchseelte hätten die Täter Reizgas versprüht, erfuhren sie. „Ein Trupp musste unter Atemschutz mit von Mülltüten umschlossenen Füßen ins Haus, um zu messen, ob die Räume wieder betretbar waren“, erläuterte Stiller.

Psychisch belastend: Eingeklemmte Personen musste die Feuerwehr am 27. Oktober auf der A1 nach zwei Auffahrunfällen in einer Nacht befreien. © Nonstopnews

Aus den Verkehrsunfällen auf der A1 stachen zwei in der Nacht zum 27. Oktober zwischen Groß Ippener und Wildeshausen heraus. „Dort war zunächst ein skandinavischer Pferdetransporter – ohne Pferd – auf ein Stauende gefahren. Den dabei eingeklemmten Fahrer haben wir befreit. Als das geschafft war und wir beim Aufräumen waren, meldete die Polizei, am Stauende sei ein weiterer Unfall passiert. Dort angekommen, mussten wir einen massiv eingeklemmten Lkw-Fahrer aus dem Führerhaus befreien“, schilderte Stiller. Die ehrenamtlichen Kräfte hätten nach dem doppelten Einsatz und kaum Schlaf wieder arbeiten müssen. Stiller: „Solche Unfälle, auch ein weiterer, der zwischen Harpstedt und Beckeln passierte, bleiben in Erinnerung. Das Gesehene will verarbeitet werden.“ Es habe 2022 zwar weniger Verkehrsunfälle als im Vorjahr gegeben, aber deren „Schwere war höher“, urteilte Christian Bahrs.

Großbrand mobilisiert zehn Feuerwehren

Das Feuer vom 30. Juli, dem das Wohnhaus des Harpstedter Müllers zum Opfer fiel, sei 2022 der einzige Großbrand gewesen, zu dem Kräfte aus der Samtgemeinde hätten ausrücken müssen, resümierte Stiller. „Alarmierung war um 18.16 Uhr. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das Dachgeschoss schon halb – und innerhalb einer halben Stunde dann das ganze Gebäude. Alle Wehren aus der Samtgemeinde Harpstedt waren im Einsatz. Zusätzlich rückte Wildeshausen mit der Drehleiter an und Bassum mit der Hubrettungsbühne“, erinnerte sich Nico Sparkuhl. Ebenso involviert: die Atemschutzeinheit der Kreisfeuerwehr, der Informations- und Kommunikationszug mit Drohnenstaffel und Einsatzleitung sowie die Schnelleinsatzgruppe der Malteser (für die Verpflegung der Helfer). Der Brand habe insgesamt zehn Feuerwehren mit 33 Fahrzeugen auf den Plan gerufen, so Bahrs und Bollhorst. Auf einer aufgebauten Dekontaminationsstrecke konnten sich die Atemschutzgeräteträger umziehen. Ein Abrissbagger einer Erdbaufirma trug den Dachstuhl ab und riss obendrein Gebäudeteile ein, damit die Feuerwehrkräfte die Flammen gezielter bekämpfen konnten.

Landwirte bilden „Hilfsgemeinschaft“

„Der Knackpunkt ist die Belastung. Es ist auch unter der neuen Schutzkleidung bei über 30 Grad Außentemperatur einfach sehr warm. Diese Einsätze sind schon extrem anstrengend, vor allem natürlich für diejenigen, die unter Atemschutz sind“, leitete Christian Bahrs zu den Flächenbränden über, mit denen es die Feuerwehr im trockenen Sommer 2022 zu tun bekam. Dass die Feuer in der Ausdehnung begrenzt werden konnten, wertete Jannik Stiller nicht zuletzt auch als ein Ergebnis guter Ausbildung. Die Feuerwehr Kirch- und Klosterseelte habe kurioserweise sogar auf dem Feld eine „Trockenausbildung“ gemacht, „auf dem es nur einen Tag später brannte“.

Ein großes Lob zollte Nico Sparkuhl Landwirten, „die Gewehr bei Fuß standen und uns mit Güllefässern mit Wasser sowie Grubbern halfen“. Jannik Stiller stellte zudem die gute Kommunikation unter den Bauern als „Hilfsgemeinschaft“ lobend heraus: „Sie rufen sich gegenseitig an. Manchmal sehen sie das Feuer auch selbst und fahren dann direkt mit dem Grubber los zum Brandort.“

Wetterextreme bekam die Feuerwehr 2022 laut Christian Bahrs deutlich zu spüren – in Form von Stürmen im Winter und Flächenbränden im Sommer. „Silvester hatten wir gar keine Einsätze. Gott sei Dank!“, vergaß Frank Bollhorst nicht zu erwähnen.

Einsätze 2022 Einsätze insgesamt: 219 (2021: 104); Brände: 37 (42); Hilfeleistungen: 148 (38), darunter allein etwa 120 Sturmeinsätze; Verkehrsunfälle: 6 (10); Einsätze aufgrund des Auslösens von Brandmeldeanlagen: 24 (12); sonstige Einsätze (etwa Verkehrsabsicherungen oder Alarmübungen): 4 (2).

eCall-System als digitaler Lebensretter

In Brand geratene E-Autos kamen bei keinem der 219 Einsätze vor. Bahrs wusste aber von einem Verkehrsunfall mit E-Fahrzeug-Beteiligung zu berichten – von einem Zusammenstoß in Hölingen. Beide Wagen seien mit dem eCall-System ausgestattet gewesen. Das setzt eigenständig einen Notruf ab, sobald es das Auslösen des Airbags oder mechanisches Einwirken auf die Karosserie registriert. Bahrs: „Die Technik erkennt sogar, wie viele Personen im Auto sitzen. Vorausgesetzt, alle sind angeschnallt.“ Frank Bollhorst wünschte sich, dass die Käufer von Neuwagen, für die ein eCall-System mittlerweile vorgeschrieben ist, zumindest die Funktionsweise dieses digitalen Ersthelfers erklärt bekommen. Von der Technik erhofft sich die EU-Kommission eine Verringerung der Verkehrstotenzahl in Europa um jährlich etwa 2 500.

Feuerwehr in Zahlen Stärke der Samtgemeindefeuerwehr* (Stand Ende 2022): 484 Mitglieder (Ende 2021: 485). Davon in der Einsatzabteilung: 287 (287) Männer und 49 (47) Frauen. Jugendfeuerwehr: 62 (68) Jungen und 26 (29) Mädchen. Kinderfeuerwehr: 21 (15) Jungen und 12 (12) Mädchen. *ohne die 125 Alterskameraden.