Lästige Wespen- und Mückenstiche: So schützen Sie sich

Tipps aus der Apotheke

von Katia Backhaus schließen

Der Sommer hat sich Zeit gelassen, aber jetzt ist er da – und mit ihm Wespen und Mücken. Wegen des Coronavirus wird geraten, andere Menschen am besten draußen zu treffen, aber Stiche will sich niemand einfangen. Was hilft zur Vorbeugung, und was sollte man tun, wenn es einen doch erwischt hat?