Werte wie Toleranz sind dem Collège wichtig

Loué/Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Das Collège St. Michel in Loué pflegt seit 2005 den Austausch mit der Oberschule Harpstedt (vormals Haupt- und Realschule). Wie sieht dort der Alltag aus? Diese und weitere Fragen hat unsere Zeitung Agnes Jeronimo-Hartmann (46) gestellt. Sie kümmert sich auf französischer Seite zusammen mit Evelyne Dubois um den Schüleraustausch. Das Interview kam zum 50-jährigen Bestehen der Gemeindepartnerschaft Harpstedt–Loué zustande – während eines Museumsbahnausflugs.

Sie haben als gebürtige Österreicherin einen Portugiesen geheiratet?

Nicht ganz. Mein Mann ist gebürtiger Franzose, aber portugiesischer Abstammung.

Wohnen Sie in Loué?

Nein, ungefähr 25 Kilometer entfernt. In La Suze, einer kleinen Stadt.

Wo stand Ihre Wiege?

In Unterstinkenbrunn (schallendes Gelächter bricht unter den Sitznachbarinnen im Zug aus). Das ist ein sehr schöner Ort in Niederösterreich!

Seit wann unterrichten Sie am Collège St. Michel?

Seit 2004. Mein Hauptfach ist Musikerziehung. Ich arbeite auch am Collège des Muriers in Le Mans. Deutsch ist mein zweites Fach. Das unterrichte ich aber nur in Loué.

Wie viele Jahrgänge werden am Collège beschult?

Vier.

Wie lange dauert der Unterricht?

Montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 17 Uhr. Der Mittwoch ist kürzer. Dann sind die Kinder von 9 bis 12 Uhr in der Schule.

Hausaufgaben erübrigen sich?

Nein. Die erledigen die Schüler abends. Oder während der Lernstunden – eine oder zwei pro Woche –, die der Stundenplan beinhaltet.

Da bleibt ja nicht viel Freizeit übrig...

Es geht. Die Freizeitaktivitäten konzentrieren sich zumeist auf die Mittwochnachmittage und die Samstage.

Wie lange dauern die Ferien?

Sieben Wochen im Sommer. Im Herbst, zu Weihnachten, im Februar und April jeweils zwei Wochen. Jede Unterrichtsperiode währt sechs bis acht Wochen. Ich glaube, die deutschen Schüler haben insgesamt weniger Ferien. Bei uns sind dafür die Unterrichtstage länger. Viele Schüler kommen erst gegen 18 Uhr wieder zu Hause an.

Das heißt, so mancher hat einen längeren Schulweg?

Ja. Mein eigener Sohn ist übrigens auch Fahrschüler – und seine Schule 15 Kilometer weit weg. Der Bus braucht für die Strecke 40 Minuten.

Spielt im Collège St. Michel, einer privaten katholischen Gesamtschule, der Katholizismus – oder generell die Religion – eine wichtige Rolle?

Nein, da gibt es keinen großen Unterschied zu staatlichen Schulen. Die Kinder können eine Wochenstunde Religionsunterricht haben, wenn sie es wünschen. Natürlich gibt es ein paar Anlässe, bei denen der christliche Glaube gelebt werden kann. Generell liegt uns vor allem daran, Werte wie Solidarität und Toleranz zu vermitteln.

In der Schule wird vermutlich nicht gebetet.

So ist es. Auch muss niemand Katholik sein, um am Collège beschult zu werden. Ob Christ, Jude, Muslime oder Atheist – das spielt keine Rolle. Wir öffnen uns allen.

Sofern die Eltern der Schüler das Schulgeld bezahlen können. In welcher Höhe bewegt es sich?

Das lässt sich pauschal nicht sagen. Das hängt sehr vom Gehalt der Eltern ab. Bei Bedürftigkeit kann eine Förderung greifen.

Welchen Abschluss machen die Schüler für gewöhnlich?

In Deutschland würde man wohl sagen: Mittlere Reife.

Sie sind gewissermaßen die Nachfolgerin von Deutschlehrerin Sylvie Térouanne?

Genau. Sylvie ist 2013 in Pension gegangen. Ich habe von ihr den Deutschunterricht übernommen. Und damit auch die Leitung des Schüleraustausches.

Ihre Vorgängerin beteiligt sich aber nach wie vor aktiv?

Ja, Sylvie ist immer noch voll dabei. Wenn die deutschen Schüler zu uns nach Loué kommen, besuchen sie am zweiten Tag den Bürgermeister im Rathaus. Dieser Empfang fällt im Normalfall auf einen Donnerstag. Dann muss ich aber in Le Mans arbeiten – sozusagen an meiner zweiten Schule. Daher habe ich bislang jedes Mal Sylvie gebeten, mich zusammen mit Evelyne Dubois bei der Betreuung der Jugendlichen zu vertreten. Sylvie übernimmt den Besuch beim Bürgermeister und organisiert außerdem eine Rallye durch Loué. Das kann sie eh viel besser als ich. Evelyne kümmert sich am Donnerstagnachmittag um die organisatorischen Dinge, wenn die Gastschüler aus Harpstedt in Loué zum ersten Mal mit in den Unterricht gehen. Ab Freitag bin ich dann wieder voll dabei.

Kommt Sylvie Térouanne 2020 beim Gegenbesuch der Louéser Schüler mit nach Harpstedt?

Wir laden sie ein und hoffen darauf (eine Stimme aus dem Hintergrund meldet sich zu Wort: „Das kann sein!“).