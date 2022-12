Aktive Werbegemeinschaft Harpstedt hat zehn Kinderwünsche erfüllt

Eine vorweihnachtliche Bescherung gab es in den Räumen von Optiker Pestrup. © Rottmann

Harpstedt – Acht von insgesamt zehn ausgelosten Kindern haben es sich am Montag nicht nehmen lassen, anlässlich einer vorweihnachtlichen Bescherung in die Räume von Juwelier & Brillenmode Pestrup nach Harpstedt zu kommen. Die Aktive Werbegemeinschaft erfüllte einmal mehr Weihnachtswünsche.

Insgesamt 90 Wunschzettel mit Loscharakter waren ausgefüllt und abgegeben worden. Auf dem Harpstedter Weihnachtsmarkt hatte die Aktive Werbegemeinschaft an ihrem Stand eine Lostrommel für die Teilnahmecoupons aufgestellt.

Die zehn Gewinner aus der Verlosung können sich über je ein Geschenk im Wert bis zu 30 Euro freuen. Für den „Hot Wheels“-Fan Justus Kasch (4 Jahre) erfüllte sich mit der Track Builder Box (Autorennbahn) ein Traum. Bente Kasch (9) schmücken nun silberne Hängeohrringe. Das Brettspiel „Rush Hour“ verdankt Tetje Beneke (9) der Teilnahme an der Wunschzettel-Aktion. Nicolai Pospich (7) wird demnächst ein „Super Mario“-Legoset zusammenbauen – und Suzan Siblini (7) mit einer Barbie-Puppe mit Kleid spielen. Für Katharina Bollhorst (4) ging mit der „Tonie“-Hörfigur „Skye“ von „Paw Patrol“ ein Wunsch in Erfüllung.

Von der Hörfigur bis zur Barbie

Ein kleiner Teil der Beschenkten wohnt nicht in Harpstedt: Eine „Tonie“-Hörfigur von Rolf Zuckowski („In der Weihnachtsbäckerei“) ging an den Vater des jüngsten Gewinners Noel Dayne Conrad (1) aus Dünsen. Den längsten Anreiseweg nahm der fünfjährige Emil Heyers aus Wiefelstede in Kauf; er kann nun mit seinem „Schleich“-Steinmonster viele Abenteuer erleben.

Ben Bächter (4 Jahre, „Lego“-Steine-Box) und Max Luca Skrotzki (5 Jahre, „Hot Wheels“-Starterrampe), beide aus Harpstedt, konnten ihre Geschenke nicht persönlich entgegennehmen. Carola Borchers von der Aktiven Werbegemeinschaft wird sie ihnen daher direkt nach Hause „liefern“. Der Einkauf der Präsente erfolgte – sofern möglich – „vor Ort“, um den Harpstedter Einzelhandel zu unterstützen.

aro