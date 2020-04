Winkelsett/Harpstedt – „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Dieses geflügelte Wort wird gemeinhin Martin Luther zugeschrieben, aber tatsächlich finden sich keine Hinweise darauf, dass der Reformator wirklich der Urheber war. Der Ursprung des berühmten Zitats wird heute eher in den 1930er-Jahren verortet. Der bevorstehende Tag des Baumes, 25. April, bietet sich als Anlass an, den guten Vorsatz auch in der Samtgemeinde Harpstedt mal in die Tat umzusetzen. Es muss ja nicht zwingend das Apfelbäumchen sein.

In zwei Gärten haben Grüne aus der Gemeinde Winkelsett einen Anfang gemacht. Hier kamen insgesamt fünf große Laubbäume, Heister genannt, in die Erde. Andreas Mikutta (Barjenbruch) sowie Hille und Markus Perl (Winkelsett) pflanzten mit Robinie und Flatterulme Arten, von denen es heißt, sie seien so zukunftsfähig und klimaangepasst, dass sie selbst bei Trockenheit und Wärme noch in 100 Jahren gesund wachsen könnten. Die Auswahl geht auf jene Stiftung zurück, die nacheinander beide Arten zum „Baum des Jahres“ (2019 und 2020) gekürt hat.

Auch Waldeigentümer kommen inzwischen nicht mehr umhin, dem Klimawandel Rechnung zu tragen. Förstereien experimentieren mit Arten, die als robust und anpassungsfähig gelten. Dass die Grünen in der Samtgemeinde Harpstedt das Thema zum „Tag des Baumes“ aufgreifen, verwundert nicht. „Hoffentlich muss sich unsere Gesellschaft nicht an der Macchie, der mediterranen Hartlaubvegetationszone, orientieren. Dies wären dann Dornengebüsche mit niedrigen Steineichen und kein grüner Wald, so wie wir ihn hier noch kennen“, schreiben sie in einer Pressemitteilung. Wie sehr gerade die Robinie polarisiert, ist den Grünen durchaus bewusst: „Die einen lässt sie im klimabedingten Waldumbau hoffen; für die anderen ist sie eine invasive Baumart, die Naturkleinode wie Trockenwälder bedroht. Sie bringt die Gemüter von Naturschützern, Städteplanern und Forstleuten in Wallung.“ Die Flatterulme sei indes eine seltene heimische Baumart, die gern in der Nähe von Gewässern, Auen und Bruchwäldern lebe. Hille und Markus Perl sowie Andreas Mikutta haben einfach beide Baumarten gepflanzt. „Die Robinie wird große weiße Blüten hervorbringen, die von der Honigbiene angenommen werden. Sie verträgt Trockenheit und vermehrt sich über Stockausschlag. Aber Vorsicht! Sie kann in Siedlungsbereichen Abwasserleitungen oder Dränagen zerstören“, geben die Grünen zu bedenken.

Die Flatterulme sei indes selten geworden. „Ihre ,Schwester', die Bergulme, wurde durch einen vom Ulmensplintkäfer mitgebrachten Pilz stark dezimiert. Die Entwässerung von Auenlandschaften und feuchten Bruchwäldern lässt die besonderen Wünsche der Flatterulme verschwinden, die Brettwurzeln ausbildet und wie die Roterle auch kurzzeitige Überflutungen aushält.“

Weitere Infos online:

baum-des-jahres.de/index.php

de.m.wikipedia.org/wiki/Macchie