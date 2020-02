Wenn im Feuerwehreinsatz unter Atemschutz ein unvorhersehbarer Notfall eintritt

Harpstedt - Atemschutznotfälle und die vollständige Ausrüstung des Sicherheitstrupps standen dieser Tage im Mittelpunkt einer Atemschutzunterweisung für die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt. Auch wurden für die fachgerechte Menschen- und Selbstrettung in Notfällen wichtige Knoten wie Mastwurf, Halbmastwurf und Rettungsknoten vertieft. Die Leitung der zwei Termine umfassenden Unterweisung oblag Atemschutzgerätewart Björn Sienknecht. Abschließend stand das richtige Bedienen der Digital-Handfunkgeräte auf dem Programm. Das schloss das Ausprobieren der Notruftaste ein. Die ermöglicht „dem notfallsuchenden Feuerwehrmann“ eine sichere und ungestörte Kommunikation mit dem Einsatzleiter. Dabei werden alle anderen Funkgeräte stumm geschaltet. Die Feuerwehr Harpstedt spezialisiert sich auf Atemschutznotfälle und trainiert sie regelmäßig – auch in Einsatzübungen. Das ist nicht nur sinnvoll, sondern einfach erforderlich. Denn ein solcher Notfall kann jederzeit ganz unvermittelt eintreten. Beispiele dafür gibt es viele: Kreislaufprobleme beim Löschen in einer brennenden Wohnung, das Abbrechen des Funkkontakts nach draußen oder Verletzungen, die es dem Feuerwehrmann unmöglich machen, sich selbst zu befreien. Für 2020 sind sechs Sonderdienste, ausgearbeitet von Björn Sienknecht und Jannik Stiller, für Atemschutznotfälle angedacht. „Damit man, wenn ein solcher Notfall eintritt, einen kühlen Kopf behält und wirklich jeder Handgriff sitzt“, heißt es erläuternd in einer Pressemitteilung. Fotos: Stiller