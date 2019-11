Wenn die eigene Freiheit andere gefährdet

Diskussion im Seniorenbeirat über Menschen mit Demenz am Steuer / Infos über „mischMIT!“

+ Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse (l.) sprach ein Grußwort. Thorben Kienert (4.v.l.) stellte die Agentur „mischMIT!“ vor. Der Beiratsvorstand mit Gaby Otto, Günter Rohlfs, Heinfried Sander (Vorsitzender) und Erika Hormann (v.l.) hieß die Delegierten und Gäste willkommen. Foto: Bohlken

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Wie lassen sich ältere Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ein Auto sicher im Straßenverkehr zu lenken, zur Abgabe ihres Führerscheins bewegen? Dieses Thema, das Brisanz in sich birgt, hat am Montagnachmittag im Hotel „Zur Wasserburg“ die Delegiertenversammlung des Seniorenbeirates der Samtgemeinde Harpstedt beschäftigt. Fred Büchau, Vorsitzender der Harpstedter Senioren-Union der CDU, stieß die kurze Diskussion an: „Ich beobachte hier im Ort Personen, die mit Sicherheit stark dement sind und trotzdem Auto fahren. Wer kann den Angehörigen helfen, ihnen beizubringen, dass sie das nicht mehr dürfen?“, hinterfragte er. Ina-Maja Lemke-Eger, Beauftragte für Fragen des Alters in der Kreisverwaltung, und Jürgen Lüdtke, Vorsitzender der Kreis-Seniorenvertretung, sahen einen Schlüssel zur Lösung des Problems bei den Hausärzten. Die nähmen bei den Betroffenen zumeist eine „sehr herausgehobene Stellung“ ein. Ihr Wort habe erfahrungsgemäß mehr Gewicht als das der Angehörigen. Eine andere Möglichkeit wäre es, sich an den Pflegestützpunkt zu wenden. „Sie brauchen jedenfalls einen Ansprechpartner, der außerhalb der Familie steht“, unterstrich Lemke-Eger. „Die Leute, die ich konkret im Auge habe, sind leider völlig beratungsresistent“, bedauerte Büchau. Es könne doch nicht angehen, dass man „an sie erst herankommt“, wenn ein schlimmer Unfall passiert sei. Die zuständigen Behörden könnten Senioren jedenfalls nicht so einfach die Fahrerlaubnis entziehen, gab Lüdtke zu bedenken. Das Problem sah aber auch er. Bekamen 2009 von der Führerscheinstelle 36 Personen die Aufforderung, ein ärztliches Gutachten über die gesundheitliche Eignung für das Führen von Kfz im Straßenverkehr vorzulegen, so waren es am Ende des dritten Quartals 2019 schon 57. Viele Familien bemühten sich, fahrunfähige Senioren am Fahren zu hindern, sagte Lüdtke; mitunter werde sogar die Batterie abgeklemmt, damit die dementen Personen den Wagen nicht starten könnten. Klaus Stark, Vorsitzender des VdK Kirchseelte-Heiligenrode, brachte indes einen komplett anders gelagerten, durchaus beunruhigenden Fall aus seinem Wohnort zur Sprache: „Der Arzt hat dem Betreffenden gesagt, er dürfe nicht mehr Auto fahren. Aber die Familie interessiert das nicht. Sie wohnt nicht vor Ort.“ Erst kürzlich habe der demente Mitbürger einen Außenspiegel abgefahren und weitere Schäden an seinem Fahrzeug verursacht. „Uns ist nicht bekannt, ob der Unfall überhaupt gemeldet worden ist. Oder ob womöglich sogar ein Fall von Fahrerflucht vorliegt. Der Betreffende weiß ja nicht einmal selbst, wie der Unfall passiert ist“, schilderte Stark, auch Bürgermeister der Gemeinde Kirchseelte. Die Sorge um Kinder, die durch die unsichere Fahrweise gefährdet werden könnten, verschwieg er nicht. Dass sich mit Bürgerautos, wie es sie auch in Dünsen und Kirchseelte gibt, für Menschen im Alter ein Stück weit Mobilität bewahren lässt, müsse noch stärker öffentlich propagiert werden, meinte Gaby Otto aus dem Seniorenbeiratsvorstand. „Ich stelle fest: Man ist auf dieses Problem überhaupt nicht vorbereitet. Hier bedarf es Gesetzesänderungen. Hier müssen persönliche Freiheiten eingeschränkt werden, um andere Leute zu schützen“, schlussfolgerte Fred Büchau.