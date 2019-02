Wenn die Brotdose leer bleiben darf

Frühstücksangebot in der Grundschule kommt hervorragend an

+ Beliebt bei den Schülern: das in der Pausenhalle kredenzte Frühstücksangebot. Foto: Bohlken

Harpstedt - Hochbetrieb herrscht in der Pausenhalle der Grundschule Harpstedt. Zahlreiche Schüler umlagern am Mittwochmorgen Verkaufstische, um sich mit einem schmackhaften Frühstück einzudecken. Die Brotdosen in den Ranzen sind leer geblieben. Etwa einmal binnen zwei Monaten kann der Proviant von zu Hause getrost wegfallen.