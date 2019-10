Weniger Brummi-Chaos auf der Waldstraße in Dünsen

Beschilderung „wirkt“ allmählich / Nun gibt es aber neue „Irrläufer“, die eigentlich zu „Lidl“ wollen

+ Dieses Schild an der Hauptstraße (L 338) in Dünsen, Ecke Waldstraße, weist Brummifahrer, die zum Unternehmen „Sommer & Backhaus“ wollen, auf den Gewerbepark Kirchseelte hin, damit sie nicht zu früh abbiegen. Foto: Bohlken

Dünsen – Ein Schild, das an der Hauptstraße (L 338) in Dünsen, etwa in Höhe der Zufluchtskirche, auf den Gewerbepark Kirchseelte hinweist, ist inzwischen aufgestellt. Es soll verhindern, dass Brummifahrer, die zur Firma „Sommer & Backhaus“ wollen, versehentlich in die Waldstraße abbiegen und dann durch die Siedlungsbereiche irren. Ein weiteres Schild steht an der Zufahrt zum Gewerbepark.