„Weltretter“ scheuen Hitze nicht

Wer etwas für die Natur tut, kommt schon mal in Schweiß. So auch die Schüler der Oberschulklasse 6a von Lehrerin Nadine Hellmich, die am Dienstagmittag in sommerlicher Bullenhitze auf dem Schulgelände Wohlstandsmüll aufgelesen haben.

© Xenia Marciniak