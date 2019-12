Wellness auf musikalische Art

Colnrade - „Fensterplatz“ – so heißt ein Oldenburger Duo, das am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, unter der Motto „Winterblick“ einen musikalischen Mix aus winterlichen Liedern zum Wohlfühlen in der Colnrader Kirche St. Marien zu Gehör bringen wird. Die Stücke eignen sich zum Mittanzen und Mitsingen, aber auch zum Abschalten. Katja Happe (Gesang) und Kai Gröhlich (Klavier) verbindet die Leidenschaft für die Musik. Mit dem Duo-Namen „Fensterplatz“ deuten sie symbolisch einen Ort an, „an dem man sich wohlfühlt und die Welt für einen Augenblick an sich vorbeiziehen lassen kann“. Der Konzerteintritt ist frei; eine Spende wird erbeten. Foto: Veranstalter