Weit mehr als nur Wassertreten

Dünsen - Von Jürgen Bohlken. Wassertreten für Mädchen und Jungen im Vorschulalter? Ist das nicht eher was für Senioren? Mit ihrem Anliegen, sich als Kneipp-Kita zertifizieren zu lassen, hätten der Dünsener Kindergarten „Spielinsel“ und die Krippe „Inselhüpfer“ schon ein wenig Aufklärungsarbeit in Richtung Samtgemeindeverwaltung leisten müssen, gesteht Amtshof-Chef Herwig Wöbse. Ulrike Schoppe, die seit Bestehen der „Spielinsel“, seit 25 Jahren, die Kita leitet, konnte jedoch mit guten Argumenten aufwarten. Mittlerweile ist Wöbse überzeugt: „Eine Kneipp-Zertifizierung wäre eine Bereicherung für die Kita-Landschaft.“

Einen kleinen Eindruck von der vorschulkindgerechten und zeitgemäßen Umsetzung der Lehre Sebastian Kneipps (1821–1897) bekamen er selbst, weitere Vertreter aus der Verwaltung und der Kommunalpolitik sowie die Eltern der Kita-Kiddies am 8. November während einer „internen“ Jubiläumsfeier aus Anlass des 25-jährigen „Spielinsel“-Bestehens: Die Mädchen und Jungen tauchten ihre Arme in kühles Wasser oder kneteten mit Duftknete, die ätherische Öle enthielt. Kräutersäckchen gesellten sich hinzu. Es gab keine fette Sahnetorte, sondern ausschließlich gesunde Gaumenfreuden – vom Gemüsestick mit Dips bis hin zu Fruchtquark. Für Wohlfühlmomente sorgte Märchenerzählerin Brigitta Wortmann.

Die Kneippsche Lehre fußt nämlich nicht nur auf den hinlänglich bekannten Wasseranwendungen, sondern beinhaltet mit Bewegung, gesunder Ernährung, Heilpflanzen und „Lebensordnung“ vier weitere Elemente. Letztere Säule steht für die Gestaltung aller Lebensbereiche, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung von Gesundheit notwendig sind. Über allem steht das Ziel, durch einen eigenständigen Lebensstil Krankheiten vorzubeugen.

Für die Wasseranwendungen benötigt die Kita übrigens kein professionelles Becken. Eine einfache Wanne erfüllt ihren Zweck genauso gut. Wichtig sei, so Ulrike Schoppe, der Kältereiz, der beim Eintauchen der Füße oder Arme in kühlem Wasser (schon bei 14 Grad) spürbar werde. Ebenso beim Laufen über Morgentau oder abhärtenden „Luftbädern“.

Dank einer Fortbildung im Mai, in der ein Schwerpunkt auf den Heilkräutern lag, ist die Kita-Belegschaft im Bilde über die Kneippsche Lehre und die Möglichkeiten, diese niedrigschwellig zu „adaptieren“ und in den Kita-Alltag zu integrieren. Die überraschende Erkenntnis: „Wir müssen uns nichts großartig Neues ausdenken!“

Denn vieles von dem, was die Zertifizierung (für zunächst vier Jahre) voraussetzt, praktizieren „Spielinsel“ und „Inselhüpfer“ ohnehin schon. So gibt es etwa für alle Kita-Kinder täglich ein gesundes Frühstück, um das sich die Mitarbeiterschaft kümmert. Bei den Eltern sei dieses Angebot von Anfang an gut angekommen, berichtet Ulrike Schoppe. Eingeführt worden sei es nicht zuletzt wegen der Berge von Verpackungsmüll, die zuvor das von zu Hause mitgebrachte Frühstück verursacht habe. Die Bewegung kommt in der Kita ebenfalls nicht zu kurz. Gleiches gilt für die Heilkräuter. Im Spätsommer hat die „Spielinsel“ einen kleinen Duftgarten angelegt. Dort gedeihen marokkanische Minze und diverse andere Pflanzen.

„Die Kneippschen Heilverfahren sind hingegen für uns kein Thema. Die dürften wir gar nicht anwenden“, erläutert Schoppe.

Sie selbst hatte schon vor Jahren während einer Fortbildung von einem Kneipp-Kindergarten in Sulingen erfahren. Sie suchte daraufhin den Kontakt und schaute sich an, wie das Konzept umgesetzt wird. „Unser Team hospitierte dort auch“, erzählt die 50-Jährige. Mehr als 400 Kitas hat der Kneipp-Bund bereits deutschlandweit zertifiziert.

In Dünsen läuft mittlerweile eine 18-monatige Erprobungsphase. Ulrike Schoppe geht davon aus, dass danach der Antrag auf eine Zertifizierung gestellt wird. Das sei zumindest der „aktuelle Stand“.

Etwas Süßes zwischendurch verbiete die gesundheitsorientierte Kneippsche Lehre übrigens nicht: Das Element „Lebensordnung“ schließe seelisches Wohlbefinden ein. Daher spreche nichts dagegen, sich selbst mal mit ein paar Gummibärchen oder einer anderen Nascherei etwas Gutes zu tun.