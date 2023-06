Erstes Weinfest noch zu toppen? Besserer Sound und kulinarische Vielfalt

Von: Jürgen Bohlken

Mit Transparenten wird das Weinfest beworben, auch auf dem „Lidl-Dreieck“. Von links: Kevin Hofmann, Cord Beneke, Bernd Fassauer, Stephan Bruns, Katja Bruns, Stefan Wachholder, Christina Emmerich und Janis Brinkmann aus dem Harpstedter Organisationsteam (HOT), dem außerdem Metin Kalabalik und Christoph Windhusen angehören. © Bohlken

Harpstedt – Ja, es werde schon schwer, das rundum gelungene erste Sommernacht-Weinfest aus dem vergangenen Jahr noch zu toppen, „aber wir versuchen es“, sagt Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder. Mit „wir“ meint er das Harpstedter Organisationsteam (HOT), das diesmal die organisatorischen Fäden zieht und sich um den kompletten Ablauf kümmert. Dieser Gruppe gehören neben Wachholder mit Cord Beneke, Metin Kalabalik, Christina Emmerich, Katja und Stephan Bruns, Kevin Hofmann, Bernd Fassauer, Janis Brinkmann und Christoph Windhusen neun weitere zupackende Mitstreiter an.

„Mir lag und liegt daran, Leute dabei zu haben, auf die Verlass ist“, bekräftigt der Bürgermeister. „Mit Janis haben wir nun auch die Landjugend mit im Boot. Das war uns wichtig“, ergänzt er. Jeder im Team bringe eigene Qualitäten mit. „An Katja Bruns etwa bewundere ich immer wieder, wie dermaßen gut organisiert sie die Dinge im Griff hat. Und ihr Mann Stephan ist der, der einfach alles hat oder beschaffen kann, was dir gerade fehlt. Würdest du bei ihm ein Raumschiff bestellen, bekämst du es vermutlich binnen zwei Stunden geliefert“, plaudert Wachholder schmunzelnd ein wenig aus dem Nähkästchen.

Ende November 2018 stellte die Singer-Songwriterin Ann Doka, hier im Bild mit Violinistin Regina Mudrich, ihr Debütalbum „Lost but found“ im „Liberty’s“ in Harpstedt vor. Am 16. September ist sie als Headliner live auf dem zweiten Weinfest zu erleben. Archivfoto: Bohlken © -

Zwei Headliner: Ann Doka und die „Twinns“

Das zweite Weinfest soll bei freiem Eintritt am Sonnabend, 16. September, ab 16 Uhr auf dem Koems-Gelände in Harpstedt steigen. Von etwa 17 Uhr bis tief in die Nacht wird es „Live-Mucke“ geben: Nach Blasmusik der Harpstedter „Prager“ und Darbietungen des laut Wachholder auf rund 50 Sängerinnen und Sänger angewachsenen Popchors „Harptones“ unterhält die Singer-Songwriterin Ann Doka das Publikum mit gefälligem Country-Pop, der ins Ohr geht und im Ohr bleibt. Ihr Harpstedt-Debüt feierte das „Frankfurter Mädel“, das vom Main an die Weser wechselte, 2018 im „Liberty’s“. Im Rahmen der Reihe „Kultur am Donnerstag“ der „ARTgenossen“ Regina Mudrich und Martin Zemke stellte Ann Doka damals ihr erstes Album „Lost but found“ vor. Seitdem haben ihr Bekanntheitsgrad und ihre Fangemeinde ganz ordentlich zugelegt, auch bedingt durch Auftritte im ZDF-Morgenmagazin und das Duett „Only if“ mit Nashville-Ikone Brooks West. Ihr aktuelles, 2022 erschienenes Album heißt „House of Change“.

Sie spielen Wunschhits auf Zuruf: die „Twinns“ Timo Seggermann und Lars Schneider (von links). Quelle: Twinns-Website © -

Da der Stimmungspegel erfahrungsgemäß nach und nach immer weiter steigt, ist HOT überzeugt davon, mit den „Twinns“ als zusätzlichem Headliner „für die fortgeschrittene Stunde“ einen Glücksgriff getan zu haben. Das aus Timo Seggermann und Lars Schneider bestehende Duo singt zu eigener Instrumentalbegleitung auf Cajòn und Akustikgitarre Wunschhits auf Zuruf und hat weit über 1 000 Titel im Repertoire. Die musikalische Bandbreite reicht von Elvis- und Beatles-Oldies über bekannte Schlager aus etlichen Jahrzehnten bis hin zu Pop von Amy Winehouse, den Sportfreunden Stiller, Oasis oder auch Bruno Mars.

Von Flammlachs bis Burgunderbraten

Kulinarisch sollen die Besucher mit erlesenen Weinen renommierter Winzer und Flammkuchen (von Inkoop) verwöhnt werden, aber auch mit Antipasti (Stefan Schötschel), Burgunderbraten mit Kraut im Brötchen (Imbiss Pappsatt), Bier und Softdrinks (Carsten Beneke Event e.K.), Flammlachs und dazu passenden Getränken (Frank Stauga), Crêpes und Waffeln (Landjugend Harpstedt), Erdbeersecco (Alfkens Hof), Schinken- und Wurstspezialitäten (Hof Pleus) sowie Pommes und weiteren Snacks (Metin Kalabalik, „Liberty’s“).

Die veranschlagten Weinfestkosten in Höhe von rund 6.000 Euro will HOT aus Sponsorengeld und Standgebühren decken. Die auftretenden Musiker bekommen Gage. Sound- und lichttechnisch deutet sich ein Quantensprung an: Eine professionelle Licht- und Tonanlage stellt diesmal die Firma „YourSound Veranstaltungstechnik“ aus Twistringen – gegen Miete, versteht sich.

Als offizieller Veranstalter übernimmt der Kunst- und Kulturverein (KuK) Harpstedt den gesamten bürokratischen Aufwand – auch im Zusammenhang mit Gema und Finanzamt. Ein Zuschuss seitens des Fleckens Harpstedt fließt diesmal nicht von vornherein. Nur für den Fall, dass mieses Wetter den Organisatoren das Fest und damit die Einnahmen „verhagelt“, soll die Gemeinde gebeten werden, finanziell in die Bresche zu springen.

Festes Budget wäre wünschenswert

Als Sponsoren beteiligen sich die Avacon, die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), Inkoop und die Sören Pedersen Sporthorses GmbH & Co. KG. Die LzO finanziert das „Kinder-Spielmobil“, ein großes – multifunktionales – Spielgerät, das (zusätzlich zur Hüpfburg) die kleinen Besucher begeistern soll. Frank Stauga trägt mit seinen urigen Holzhütten einmal mehr zu einem stimmungsvollen Ambiente bei. Mitglieder des Offizierskorps der Harpstedter Bürgerschützen übernehmen wieder das Anbringen des großen Lastenfallschirms. Der war 2022 zusätzlich illuminiert worden. „Die Lichterketten haben allein schon 300 Euro gekostet“, weiß Wachholder.

Das Weinfest erlangt voraussichtlich Stadtfestcharakter, sofern es zu einem jährlich wiederkehrenden Event avanciert. Von daher wäre ein festes Budget seitens des Fleckens wünschenswert, um nach und nach Anschaffungsinvestitionen – etwa in eine eigene Soundanlage – tätigen zu können, von denen letztlich auch andere profitieren würden. Die Zielvorgabe für das kommende Fest lautet indes, „plus minus null“ über die Runden zu kommen.