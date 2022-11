Weihnachtsmarkt in Harpstedt erlebt eine Wiedergeburt

Dem Nikolaus gilt am Sonntag um 15.30 Uhr die ganze Aufmerksamkeit der kleinen Weihnachtsmarktbesucher. © Bornholt

Harpstedt – Wann immer es um den Harpstedter Weihnachtsmarkt geht, lautet die erste Frage vieler Eltern: „Wann kommt der Nikolaus, um die Kinder zu bescheren?“ Deshalb die Antwort darauf vorweg: Der Gabenbringer hat sich für Sonntag, 4. Dezember, 15.30 Uhr, angekündigt. Er hat 200 liebevoll gepackte Tüten mit süßen Überraschungen im Gepäck. Voraus geht um 15 Uhr ein Auftritt von Mädchen und Jungen der Freinet-Kita PrinzHöfte, die Lieder singen werden.

Für zwei Tage verwandelt sich der Harpstedter Marktplatz in ein Budendorf – um den großen Weihnachtsbaum herum, der schon viel Bewunderung geerntet hat und im Dunkeln einen stimmungsvollen Lichterzauber entfaltet.

Dem zwei Jahre in Folge coronabedingt ausgefallenen Weihnachtsmarkt haben Annelen Voß und Steffen Akkermann aus dem „Elferrat“, dem Festausschuss der Samtgemeinde, zu einer Wiedergeburt verholfen. Er lädt am Sonnabend, 3. Dezember, von 16 bis 20 Uhr und tags darauf von 14 bis 18 Uhr zum Verweilen ein. Die Organisatoren kündigen 15 Stände plus Kinderkarussell, Spielecke und Feuerschale zum Backen von Stockbrot an, ebenso einen musikalischen Rahmen: Am Sonnabend ab 17 Uhr spielen die Harpstedter „Prager“ auf dem Marktplatz weihnachtliche Lieder – und am Sonntag ab 16.30 Uhr die Mitstreiter des Harpstedter Posaunenchores. Ein paar Meter weiter, in der Christuskirche, stimmen am Sonntag ab 16 und 17 Uhr Irmtraud Keppler und Elke Schäfer auf Harfe und Flöte in die Adventszeit ein.

Weniger Vereine als „vor Corona“ dabei

Getränke, Speisen und etwas weihnachtliche Deko halten Vereine und gewerbliche Anbieter vor. Die kulinarische Bandbreite reicht von Glühwein, Erdbeersekt, Jagertee, Eierlikör und Apfelpunsch über Fischspezialitäten, Knipp, Grünkohl aus der Pfanne, Pommes und warmen Champignons bis hin zu Zuckerwatte und Crêpes. Am Stand der Jugendpflege können Kinder nicht nur Kerzen (aus heißem Wachs) ziehen, sondern auch kleine Nikolauspäckchen mit Überraschungen. Die Aktive Werbegemeinschaft erfüllt wieder zehn Kinderwünsche zu Weihnachten im Rahmen einer Verlosung. Zu den weiteren Mitwirkenden gehören der Harpstedter Turnerbund, die Jugendfeuerwehr Prinzhöfte, die Eisenbahnfreunde und der Gemischte Chor Harpstedt.

Einige Vereine, die „vor Corona“ zum Beschickerstamm zählten, haben abgesagt – teils wegen nicht hinreichender „Manpower“. Das hänge mit dem Arbeitsaufwand, aber auch mit dem fortgeschrittenen Alter vieler aktiver Mitglieder zusammen, weiß Annelen Voß. „Mitwirkung auf dem Weihnachtsmarkt heißt nicht nur, eine Bude aufzustellen. Damit sind viele Dinge verbunden, die der Besucher gar nicht sieht“, sagt sie und ergänzt: „Das fängt bei den Vorbereitungen an, etwa bei der Erledigung der Wareneinkäufe und den Schichtplan für den Stand. Man darf nicht vergessen: Für alle Arbeiten opfern Ehrenamtliche Freizeit.“

Auch mit weniger Anbietern als in der Vor-Corona-Zeit kann sich der Weihnachtsmarkt sehen lassen. Es mangelt an nichts, sodass es sich viele große und kleine Leute sicher nicht nehmen lassen, in schöner Atmosphäre Bekannte zu treffen.