Attraktives Programm in Harpstedt und Groß Ippener: Weihnachtsmärkte ziehen Massen an

Von: Holger Rinne

Weihnachtslieder und Tänze: Die Jungen und Mädchen des Kindergartens „Luftikus“ traten in Groß Ippener auf. © -

Harpstedt/Groß Ippener – Nachdem am ersten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt in Dünsen den Auftakt in der Samtgemeinde gemacht hatte, öffneten eine Woche später die Weihnachtsmärkte in Groß Ippener und Harpstedt.

Der Platz am Dorfgemeinschaftshaus ist noch etwas kleiner als der Kirchplatz in Dünsen. Dennoch hatte der TSV Ippener einen urgemütlichen attraktiven Markt auf die Beine gestellt. Die Glühweinbude verbreitete ein herrliches Aroma von Rotwein und weihnachtlichen Gewürzen wie Zimt, Kardamom und Gewürznelken, der sich nur wenige Meter weiter mit dem Duft von Grillwurst und Knipp sowie Waffeln und Keksen vermischte. Auf der anderen Seite gab es weihnachtlich Dekoratives im Angebot. Inmitten des Geschehens stand eine festlich beleuchtete Tanne.

Punkt halb fünf traten die Kinder des Kindergartens „Luftikus“ auf und sangen Weihnachtslieder und begeisterten die etwa 100 Besucher mit einstudierten Tänzen. Später lud Stina Schumann die Mädchen und Jungen dazu ein, mit ihr Baumschmuck zu basteln.

Bevor um 18 Uhr der Nikolaus erschien, führte die Gruppe „Bewegungszeit mit Kindern“ ein kleines Krippenspiel auf. Um 19 Uhr endete der Markt in Groß Ippener.

Eine Menge los in Harpstedt

Zu diesem Zeitpunkt herrschte auf dem Harpstedter Weihnachtsmarkt noch reichlich Trubel. Während die etwas älteren Besucher sich an den Glühweinbuden, die von vielen Harpstedter Vereinen wie dem gemischten Chor, dem Harpstedter TB, der Aktiven Werbegemeinschaft und den Eisenbahnfreunden der DHE betrieben wurden, einem gepflegten Klönschnack hingaben, gehörten für die kleinen Gäste das Kinderkarussell, der Kinder-Autoscooter sowie das Angebot an Lebkuchenherzen zu den Favoriten.

Dicht gedrängt und gut gelaunt: Der wiederbelebte Harpstedter Weihnachtsmarkt kam bei den Besuchern gut an. © Rinne

Die Jugendfeuerwehr Prinzhöfte hatte nicht nur mit ihren kulinarischen Leckereien wie Quarkmutzen, Kinderpunsch und Stockbrot am offenen Lagerfeuer an die jüngsten Marktbesucher gedacht. „Wir haben am Rande des Platzes eine Spielecke aufgebaut“, verriet Sabrina Wenke von der Jugendfeuerwehr. Die Sprösslinge konnten sich unter Aufsicht austoben, während die Eltern über den Markt schlenderten.

Besinnlich wurde es am späten Samstagnachmittag auf dem Platz vor der festlich beleuchteten Tanne, als die Harpstedter „Prager“ die Zuhörer mit Titeln wie „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“, „Leise rieselt der Schnee“ und weiteren Weihnachtsklassikern auf die Adventszeit einstimmten. Das Team um Annelen Voß und Steffen Akkermann aus dem „Elferrat“, dem Festausschuss der Samtgemeinde, hatte aber noch weitere kulturelle Highlights aufgeboten. Am Sonntag folgte ein Auftritt von Mädchen und Jungen der Freinet-Kita Prinzhöfte, die Lieder sangen. Ihnen folgten der Posaunenchor Harpstedt sowie Irmtraud Keppler und Elke Schäfer, die jeweils um 16 und um 17 Uhr auf Harfe und Flöte in der Christuskirche für besinnliche Momente sorgten.

Nikolaus lockte die Kinder

Für die Kinder war selbstverständlich das Erscheinen des Nikolaus der Höhepunkt des zwei Tage andauernden vorweihnachtlichen Markttrubels. Er hatte 200 liebevoll gepackte Tüten mit süßen Überraschungen im Gepäck, die er an die Kleinen verteilte. Zusätzlich erfüllte die Aktive Werbegemeinschaft Harpstedt im Rahmen einer Verlosung wieder zehn Kinderwünsche zu Weihnachten.

Dürfen auf dem Weihnachtsmarkt in Harpstedt nicht fehlen: die „Prager“. © -

Dass die Veranstaltung überhaupt stattfinden konnte, ist Voß und Akkermann zu verdanken, die den Harpstedter Weihnachtsmarkt nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wiederbelebt hatten. Und es ist ihnen sichtlich gelungen, trotz aller Rückschläge, einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt mit vielen Buden, Fahrgeschäften und einem attraktiven musikalischen Rahmenprogramm zu organisieren.

Einige Vereine, die vor Corona zum Beschickerstamm zählten, hatten abgesagt – teils wegen nicht hinreichender „Manpower“. Das hänge mit dem Arbeitsaufwand, aber auch mit dem fortgeschrittenen Alter vieler aktiver Mitglieder zusammen, so Voß. „Mitwirkung auf dem Weihnachtsmarkt heißt nicht nur, eine Bude aufzustellen. Damit sind viele Dinge verbunden, die der Besucher gar nicht sieht“, sagte sie im Vorfeld und ergänzte: „Das fängt bei den Vorbereitungen an, etwa bei der Erledigung der Wareneinkäufe und dem Schichtplan für den Stand. Man darf nicht vergessen: Für alle Arbeiten opfern Ehrenamtliche hier ihre Freizeit.“