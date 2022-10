Verbrauch „einer halben Herdplatte“: Kein Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung

Von: Jürgen Bohlken

Harpstedt – Vorstand und Planungsausschuss haben entschieden: Die Aktive Werbegemeinschaft verzichtet auch in Zeiten der Energiekrise nicht auf die Weihnachtsbeleuchtung in Harpstedt. Grund: Der Stromverbrauch fällt kaum ins Gewicht. In der Woche vor dem ersten Advent wird ein Elektriker aus den Reihen der eigenen Mitglieder die Leuchtsterne zusammen mit der Avacon aufhängen.

„Die Abstimmung über das Thema ging denkbar knapp aus. Sechs Mitglieder aus Vorstand und Planungsausschuss votierten für das Anbringen der Harpstedter Weihnachtsbeleuchtung, vier dagegen. Ich muss gestehen, dass ich zu den Gegnern gehörte. Ich wollte ein Zeichen setzen. Aber eigentlich ist das Blödsinn“, äußerte sich der Werbegemeinschaftsvorsitzende Frank Müller auf Nachfrage unserer Zeitung. Mit Blick auf den Stromverbrauch urteilte der 59-Jährige: „Das ist weniger als der Tropfen auf den heißen Stein, und zwar letztlich wegen der vor sechs oder sieben Jahren vollzogenen Umrüstung auf LED.“

Wenn jemand einen Topf eine Stunde lang auf großer Flamme auf dem Herd hat, verbraucht er doppelt so viel Strom wie wir im selben Zeitraum für die ganze Weihnachtsbeleuchtung.

Ein LED-Leuchtmittel verbrauche 0,8 Watt. Das mache bei 24 pro Stern gute 19 Watt. Alle 80 Weihnachtssterne zusammen hätten somit eine Leistung von etwas mehr als anderthalb Kilowatt. Ein einzelnes Kochfeld in der Küche schlucke schon 3.000 Watt. Der Strombedarf der kompletten Weihnachtsbeleuchtung bewege sich auf dem Niveau „einer halben Herdplatte“, erläuterte Müller und ergänzte: „Diesen Vergleich fand ich sehr anschaulich. Wenn jemand einen Topf eine Stunde lang auf großer Flamme auf dem Herd hat, verbraucht er doppelt so viel Strom wir im selben Zeitraum für die ganze Weihnachtsbeleuchtung.“

Ersparnis durch Kopplung an Straßenlaternen-Schaltzeiten

Zudem seien die Leuchtsterne an die Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung in Harpstedt gekoppelt. Hier spare der Flecken bereits ein, und das gehe mit einer Stromersparnis bei der Weihnachtsbeleuchtung automatisch einher. Der Ratsbeschluss, wonach die Straßenlaternen an den Hauptverkehrsadern um 1 Uhr aus- und um 4.30 Uhr wieder eingeschaltet werden, während sich die Leuchtdauer an den Neben- und Siedlungsstraßen auf den Zeitraum von 23 bis 6 Uhr reduziert, ist inzwischen in die Tat umgesetzt worden.

Die Bürgerinnen und Bürger unterschätzen oft die mit der Weihnachtsbeleuchtung für uns als Werbegemeinschaft verbundenen Kosten. Die Aufwendungen bewegen sich jährlich zwischen 3.000 und 4.000 Euro.

Vor diesem Hintergrund lässt sich die mehrheitliche Auffassung der beiden Werbegemeinschaftsgremien, dass „etwas Weihnachtsstimmung schon sein sollte“, durchaus nachvollziehen. Wären die Leuchtsterne immer noch mit den 25-Watt-Glühlampen früherer Tage bestückt, hätten Vorstand und Planungsausschuss nach Müllers Überzeugung sicher anders entschieden.

„Das Anbringen erledigen abwechselnd die Elektrobetriebe Evers und Krempin. Beide sind Mitglieder der Werbegemeinschaft. In diesem Jahr ist Krempin mit der Installation an der Reihe. Die Firma darf das aber nicht allein machen. Ein Mitarbeiter der Avacon, die auch den erforderlichen Hubsteiger stellt, muss dabei sein“, erläuterte Frank Müller und fügte hinzu: „Die Bürgerinnen und Bürger unterschätzen oft die damit für uns als Werbegemeinschaft verbundenen Kosten. Die Aufwendungen bewegen sich jährlich zwischen 3 000 und 4 000 Euro.“

Schon vor dem „Aufhängen“ falle für den Elektrobetrieb Arbeit an. Jede LED der eingelagerten Leuchtsterne werde auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft. Das Abnehmen der Weihnachtsbeleuchtung sei erst Anfang 2023 möglich – eben wegen der Feiertage. Zwischen Weihnachten und Neujahr wäre nach Frank Müllers Einschätzung „auch kaum jemand von der Avacon zu kriegen“.

Den Strom zahlt der Flecken, also letztlich der Steuerzahler

Die Stromkosten für die Weihnachtsbeleuchtung verbleiben übrigens beim Flecken Harpstedt, also letztendlich bei den Steuerzahlerinnen und -zahlern. Die Leuchtsterne für den Flecken hatte die Aktive Werbegemeinschaft selbst angeschafft; die Gemeinde habe sich allerdings seinerzeit an den Kosten der Umrüstung auf LED beteiligt, verschweigt Frank Müller nicht.