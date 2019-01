Zum Wegwerfen zu schade? Ab damit ins „Repair-Café“!

Ab 7. Februar in der Delmeschule

+ © Petzold Rebecca Remke hat das Harpstedter Repair-Café zusammen mit weiteren Akteuren angeschoben. © Petzold

Harpstedt - Dank tatkräftiger Unterstützung von Reparateuren, die sich für die Langlebigkeit von Alltagsgegenständen und -geräten einsetzen, weil sie keine Lust mehr auf die „Wegwerfkultur“ haben, nimmt das neue Repair-Café nun an jedem ersten Donnerstag im Monat seine Arbeit in der Harpstedter Delmeschule auf - erstmals am 7. Februar von 17 bis 19 Uhr.