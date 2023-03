Wegen fehlender Auflistung zu Mehrkosten in Höhe von 730.000 Euro – Rat beruft Sondersitzung ein

Von: Marten Vorwerk

Das neue Feuerwehrhaus in Colnrade: Der Innenausbau steht an. © vorwerk

Das Colnrader Feuerwehrhaus soll 730. 000 mehr kosten als geplant. Den Beschlussvorschlag darüber wollten die Ratsmitglieder nicht so einfach abnicken. Ihnen fehlte etwas Bestimmtes.

Harpstedt – „Man ist geschockt, wenn man so etwas auf den Tisch bekommt“, gab Hartmut Post (CDU) bei der Samtgemeinderatssitzung am Donnerstag im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ zu verstehen. Der Bürgermeister der Gemeinde Dünsen sagte das mit Blick auf die Mehrkosten in Höhe von 730 000 Euro für den Neubau des Feuerwehrhauses in Colnrade. Über den Beschluss, das Geld bereitzustellen, sollten die Mitglieder des Rates abstimmen. Doch es kam anders.

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier mal eine Situation wie mit dem Berliner Flughafen haben“, verglich Post mit leicht ironischem Unterton das Bauvorhaben des Colnrader Feuerwehrhauses, bei dem der Innenausbau ansteht, mit dem Projekt aus der Bundeshauptstadt, das einige Milliarden Euro mehr gekostet hatte als geplant. Der Dünsener Bürgermeister räumte Fehler bei sich selbst und dem Rest des Rates ein. „Wir haben uns vielleicht zu viel Zeit gelassen und zu lange über irgendwelche Heizungsanlagen diskutiert.“ Die hohen Kosten hätten seiner Meinung nach verhindert werden können, hätte man schneller gehandelt.

Die Inflation, erhöhte Rohstoffkosten und Lieferschwierigkeiten haben für die Mehrkosten gesorgt. In der Beschlussvorlage heißt es, dass dafür die Haushaltsmittel für „Stationäre Lüftungsgeräte GS und OBS“ verwendet werden könnten. Die waren eigentlich für das Bauvorhaben „Raumlufttechnische Anlagen in Schulen“ vorgesehen. Das wird allerdings nicht weiterverfolgt (wir berichteten).

Irene Kolb: „Nie wieder so dämlich sein, so lange zu warten“

„Es sollte uns eine Mahnung sein, dass wir nie wieder so dämlich sind, so lange zu warten“, betonte Irene Kolb (Grüne). Sie erklärte, dass das Haus dennoch weitergebaut werden müsse. „Da gibt es keine Alternative.“

Dass es keine Auflistung gab, für welche Bereiche die Mehrkosten auftreten, war für mehrere Ratsmitglieder ein großes Problem. „Warum haben wir dafür keine Liste? Wir wissen nichts“, beschwerte sich zum Beispiel Arne Siemers (HBL). Saskia Kamp (SPD) blies ins gleiche Horn. „Ich halte diese Beschlussvorlage für nicht geeignet, um über 700 000 Euro zu entscheiden.“ Matthias Hoffmann (SPD) machten darüber hinaus die 372 000 Euro Nebenkosten (in den 730 000 Euro integriert) für Planung und Gutachten „stutzig“. Yves Nagel erklärte, dass die Verwaltung eine detaillierte Auflistung der Mehrkosten gerade erst bekommen habe. Es sei keine Zeit gewesen, diese an die Ratsmitglieder zu verschicken.

Zehnminütige Pause wegen Beratungsbedarf innerhalb der Fraktionen

Da unter den Parteien Beratungsbedarf über den Beschlussvorschlag auftrat, einigten sich die Ratsmitglieder auf eine zehnminütige Pause. Danach beantragte Klaus Budzin (SPD), eine Sondersitzung einzuberufen. „Die Verwaltung soll uns Zahlen, Daten, Fakten liefern, damit wir hier vernünftig mit geradem Rücken entscheiden können“, forderte er. Kolb antwortete: „Was gewinnen wir dadurch? Wir müssen dieses Haus zu Ende bauen. Ich möchte auch wissen, was da so teuer ist. Aber könnte ich nächste Woche ,Nein‘ zu dem Beschluss sagen, wenn ich die genauen Zahlen kenne? Der Bau muss weitergehen.“

Eine Abstimmung, zuerst 250 000 Euro bereitzustellen und über den Rest in einer Sondersitzung zu votieren, führte zu keinem Erfolg. Mit 18-Ja-Stimmen (von 22 Beteiligten) einigte sich der Rat schließlich darauf, über den Beschluss zum Feuerwehrhaus in einer Sondersitzung am kommenden Donnerstag abzustimmen. Bis dahin werden die Mitglieder von der Verwaltung die detaillierte Auflistung der Mehrkosten erhalten, hieß es.

Die Probleme „hätte es nicht geben müssen“

Der anwesende ehemalige Ortsbrandmeister der Feuerwehr Colnrade, Carsten Lüllmann, machte in der Bürgerfragestunde darauf aufmerksam, dass es einen privaten Investor gegeben hätte, der das Feuerwehrhaus hätte bauen wollen. „Aber es kam damals keine Reaktion von der Verwaltung. Nun hat er das Geld woanders reingesteckt. Diese ganzen Probleme jetzt, hätte es nicht geben müssen“, sagte er. Ratsvorsitzender Günter Wöbse (CDU) erklärte, dass vom Landkreis und von der Verwaltung davon abgeraten wurde, das Haus von einem privaten Investor bauen zu lassen. „Das ist im Rat durchaus diskutiert worden. Da haben wir dem Landkreis und der Verwaltung vertraut“, so Wöbse. Er gab zu: „Wir hatten nicht das Rückgrat, da mehr hinterherzugehen.“