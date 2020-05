Wegen Corona: Repaircafé muss ausfallen

Harpstedt – So sieht die neue Normalität in Coronazeiten aus: Veranstaltungen werden nicht mehr angekündigt, sondern abgesagt. Jetzt trifft es auch das Repaircafé, das eigentlich am 7. Mai seine Pforten in der Harpstedter Delmeschule öffnen wollte. Dieses Angebot läuft unter dem organisatorischen Dach des Landkreises Oldenburg. „Auf Nachfrage konnten die Verantwortlichen im Kreishaus noch kein grünes Licht dafür geben, auch nicht unter veränderten Vorzeichen mit Abstands- und Hygieneregeln. Daher müssen Reparateure und ,Kunden’ den nächsten geplanten Termin, 4. Juni, abwarten“, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.