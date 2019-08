Watt, Wikingerschach, Wilhelmshaven – und Wahnsinnswetter

+ Schönstes Sommerwetter begleitete die Ferienfreizeit. Foto: Evangelische Kirchengemeinde HarpsteDT

Harpstedt/Schillig – Eine Woche Schillig haben 25 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 13 Jahren sowie sechs Teamer als willkommene Abwechslung erlebt. Was bleibt, sind Erinnerungen an eine harmonische Ferienfreizeit der Christusgemeinde Harpstedt. „Schon die Anreise war für viele Kinder eine spannende Sache“, erzählt Susanne Hadeler aus dem Leitungsteam. „Mit Bahn und Bus ging es nach Schillig. Die Gruppe hatte Glück: Das Wetter war super, die Tide auch. Kinder und Betreuer konnten daher neben etlichen anderen Aktivitäten auch in der Nordsee baden.“