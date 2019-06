Launige Bürgermeister-Erwiderung zu Rockappell-Schlagzeile – und heimliche Fotos

Harpstedt - „Unterhose ist erwünscht, aber keine Pflicht“ – diese Schlagzeile in unserer Zeitung zum Rockappell des Offizierskorps der Bürgerschützen hat Stefan Wachholder am „Pfingstdienstag“ im Rahmen des Harpstedter Schiebenscheetens launig kommentiert, als Offiziere und „Prager“ den Magistrat vom Amtshof abholten.

„Wir als Magistrat haben eine gewisse Fürsorgepflicht unserer Bevölkerung gegenüber“, mahnte der Fleckenbürgermeister insbesondere mit Blick auf Frauen und Kinder. Bekanntlich komme es unter dem Einfluss geistiger Getränke schon mal vor, dass vergessen werde, den Hosenstall zu schließen. Und wegen „immenser Drücke“, die sich in der Hose aufbauen könnten, berste zuweilen gar der Reißverschluss. „Wir können aber nicht zulassen, dass die Harpstedter Damen Offiziere mit zwei Säbeln oder – im Falle der jungen Leutnants – mit einem Säbel und einem kleinen Taschenmesser zu sehen bekommen“, fuhr Wachholder unter schallendem Gelächter fort.

Im weiteren Verlauf sinnierte er über die Amtshof-Außentreppe. „Der Anblick, den ihr im Moment genießen dürft, ist der Normalzustand: Magistrat auf der Treppe, Offiziere sehen hinauf. Ist euch eigentlich die neue Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, bekannt?“, hinterfragte Wachholder in Richtung Offizierskorps. Er erntete irritierte Blicke. „Eine altehrwürdige Treppe will auch gefragt werden, ob sie als Motiv herhalten will. Weder der ,Besitzer’, also Gemeindedirektor Ingo Fichter, noch die ,Bewohner’, also der Rest von uns im Magistrat, wurden aber gefragt.“

Das klang, als wollte der Bürgermeister einen Verstoß gegen die DSGVO anprangern. Nein, er habe „keine Abmahnung vorbereitet“, versicherte er. Stattdessen habe er sich an einen alten „Lösungsvorschlag“ aus dem Alten Testament erinnert, der da sinngemäß laute: „Du sollst Gleiches mit Gleiches vergelten.“

Und genau das tat der Magistrat dann auch, wie sich im weiteren Verlauf herausstellte. Die Gemeindeväter hatten sich um 9 Uhr in der Frühe zusammen mit Scheibenträger Heinz Remme in das Haus von Oberst Rolf Ranke begeben, natürlich ohne Kenntnis des ranghöchsten Offiziers, und sich auf der „zu seinem Schlafzimmer“ führenden Treppe ablichten lassen. Die Dateien wurden sogleich in den Amtshof gemailt, dort ausgedruckt und die Bilder einlaminiert. Fast triumphierend hielten die Magistratsmitglieder sowie „Scheiben-Heinz“ die Fotos nach Ende von Wachholders lustiger Rede in die Höhe. Mit einem Grinsen bemerkte der Bürgermeister abschließend vielsagend: „Die anderen Bilder, die wir gemacht haben, sind nicht jugendfrei.“